ŞEVKET ÇORUH SALDIRIYA UĞRADI!

'Bir Baba Hamlet' oyununu sergilemek için İzmir'e giden Şevket Çoruh ve ekibi saldırıya uğradı.

Gecce'nin haberine göre; Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, 'Bir Baba Hamlet' oyununun turnesi için İzmir'e gitti. Oyuncu ve ekibi saldırıya uğradı.

Şevket Çoruh yaşadığı olayı Twitter sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"İzmirin göbeğinde darp edildik...Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından... Canımızı kurtardık... Şimdilik..."

Kantar polis merkezine giden Şevket Çoruh, olayın nedenini ise şu sözlerle anlattı:

"Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdehale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık."