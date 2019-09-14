Gecce'nin haberine göre; Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, 'Bir Baba Hamlet' oyununun turnesi için İzmir'e gitti. Oyuncu ve ekibi saldırıya uğradı.
Şevket Çoruh yaşadığı olayı Twitter sayfasında takipçileri ile paylaştı:
"İzmirin göbeğinde darp edildik...Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından... Canımızı kurtardık... Şimdilik..."
Kantar polis merkezine giden Şevket Çoruh, olayın nedenini ise şu sözlerle anlattı:
"Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdehale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık."
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ŞEVKET ÇORUH SALDIRIYA UĞRADI!
'Bir Baba Hamlet' oyununu sergilemek için İzmir'e giden Şevket Çoruh ve ekibi saldırıya uğradı.
Gecce'nin haberine göre; Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, 'Bir Baba Hamlet' oyununun turnesi için İzmir'e gitti. Oyuncu ve ekibi saldırıya uğradı.
Etiketler: Şevket Çoruh, Oyuncu, İzmir, Sokak Hayvanları, Saldırı
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