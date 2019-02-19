Sevişmedim diye kariyerim yıkıldı

Ünlü oyuncu Lena Headey, İngiliz gazetesi Sunday Times'a, kariyer hayatında cinsel tacize maruz kaldığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Headey, ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın, yaşamı boyunca onlarca kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ve kendisininde cinsel tacize maruz kalan kadınlardan biri olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, ''Benimle yatmak istedi fakat ben onu reddettim. Onunla ilişkiye girmeyi reddedince bir daha onun şirketi Miramax'tan hiç teklif almadım.'' şeklindeki açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 4Ünlü yapımcı için ''pislik'' ifadesini kullandı.

'Onun bu kadar pislik olduğunu görünce düşündüm ve belki de kariyerimin 10 yılını sadece onunla sevişmeyerek heba ettiğimi fark ettim. Çünkü bana sarkıntılık etmeden önce 2 kere Miramax yapımında rol almıştım. Daha sonra hiç oynayamadım.'' dedi. Weinstein'in tacizlerini defalarca tekrarladığını söyleyen Headey, ''Bir keresinde otel odasına gitmiştim ve bana aşk hayatım hakkında sorular sormaya başladı. Daha sonra, 'Hadi odaya geçelim sana bir senaryo göstereceğim.' dedi. Ben de bunu reddettim.