SEVİŞME SAHNESİ OLAYU OLMUŞTU

Güzel oyuncunun fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
Son olarak Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız'da rol alan Ayça Ayşin Turan'ın yaz tatili devam ediyor.'Hakan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil olacağı öğrenildi.Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, dizinin finale yakın bölümünde ölümüyle herkesi üzen Sena karakterinin yerine geçmesi bekleniyor.Sezonun sona ermesinin ardından tatile çıkan güzel oyuncunun denizin içindeki bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Turan'ın paylaşımına kısa sürede çok beğeni ve yorum geldi.
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Netflix’in ilk orjinal Türk dizisi olan Hakan Muhafız’da rol alarak serinin ikinci sezon sonunda diziden ayrılan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, son paylaştığı tatil pozuyla yine dikkatleri üzerine çekti.
Güzel oyuncunun fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
Etiketler: Ayça Ayşin Turan, Seksi, Sevişme, Netflix, Hakan:Muhafız, Erotik
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