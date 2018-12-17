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Sevişme Sahnesi Hakkında Konuştu

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Sevişme Sahnesi Hakkında Konuştu
Ayça Ayşin Turan, Hakan: Muhafız'daki sevişme sahnesi hakkında konuştu.

Netflix takipçilerini ekran başına kilitleyen dizi, sevişme sahnesiyle olay oldu.

Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’da başrolde yer alan Ayça Ayşin Turan, Çağatay Ulusoy’la sevişme sahnesi hakkındaki sorulara “Senaryoyu okuduğunuzda çekeceğiniz sahneleri zaten biliyorsunuz. Çekilmesiyle ilgili değil de ne çekileceği üzerine belirli ve net kurallar koymak gerekiyor. Bu konuda belirli sınırların olduğunu önden belirtiyorsun.” dedi.

Leyla karakterini "işine aşık, tutkulu, tırnaklarıyla kazıyarak bulunduğu yere gelmiş bir kadın" şeklinde yorumlayan Turan, dizi hakkında ise “Ülkemizde çekilen ilk Netflix orijinal yapımı. Dizinin içeriğini ve bu projenin yeni projelere önayak olması gibi önemli konuları konuşmanın daha doğru olduğuna inanıyorum.” yorumunu yaptı.

Rolüne hazırlanmak için pek fazla zamanı olmadığını belirten güzel oyuncu, “Kendimi kısa sürede sette buldum. Hazırlanmak için bir haftalık sürecim oldu. Onda da karakteri sağlamlaştırmak ve boşluklarını doldurabilmek için elimden geleni yapmaya çalıştım” dedi.

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