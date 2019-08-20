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SEVİŞME SAHNELERİ OLAY OLDU

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SEVİŞME SAHNELERİ OLAY OLDU
İngiliz oyuncu Gemma Arterton, roman yazarı Virginia Woolf'u canlandırdığı Vita & Virginia'daki eşcinsel sahneleriyle çok konuşulacak.

Edebiyat tarihinin en başarılı yazarlarından Virginia Woolf ile Vita Sackville-West arasındaki romantik ilişkiyi konu alan Gemma Arterton ve Elizabeth Debicki'li Vita & Virginia'dan yeni görüntüler yayınlandı.Roman yazarı Virginia Woolf ve şair Vita Sackville-West'in arkadaşlığı ve büyük aşkı, sinemaya uyarlandı.Prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan Vita&Virginia, Eileen Atkins'in aynı isimli tiyatro oyunundan sinemeya uyarlandı. İkilinin birbirine yazdığı ve daha sonra kitaplaştırılan mektuplaşmalardan uyarlanan senaryo, West ve Woolf'un tanışmalarını ve büyük aşka dönüşen dostluklarını anlatıyor.En son Murder Mystery isimli yapımda seyirciyle buluşan Gemma Arterton'ı, Vita Sackville-West rolünde izleyeceğiz, son yıllarda şöhret basamaklarını ikişer ikişer tırmanan Elizabeth Debicki de Virginia Woolf olarak karşımıza çıkıyor. Isabella Rossellini gibi önemli bir ismi de kadrosunda bulunduran filmde üçlüye Ruper Penry-Jones, Peter Ferdinando ve Emerald Fennell gibi isimler eşlik ediyor.Virginia Woolf'un kızlık soyadı Stephen, yani kendisi kocasının soyadıyla ünlenmiş biri. Aslına bakarsanız eşi, Virginia için bir yayın evi kurdu ve Virginia bu sayede kitaplarını daha rahat yayımlama imkanı buldu. Tabii bir beyefendi ile evlenmesi, içinde yatan asıl duyguların dışa vurmasına hiçbir zaman engel olmamış. Leonard Woolf ile hayat arkadaşlığına devam ettiği yıllarda, Harold Nicolson'ın eşi Vita Sackville-West ile tanışmış ve fazlasıyla yakın münasebetlerde bulunmuştur. Aralarındaki eşcinsel ilişkinin on yıla yakın bir süre devam etmiş olan Vita ve Virginia'nın bu yakınlaşması, birbirlerine yazdıkları mektuplar ya da tuttukları günlükler ile birlikte kesinlik kazanmış bir gerçekgemma-atkinson-bikini-6-25-2014-in-indonesia-13.jpggemma-atkinson-bikini-candids-pic-30-full.jpg

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