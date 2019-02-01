Sevişme polemiği

Ünlü popçu Demet Akalın, On Air Ödülleri Töreni'nde 'Ödülünü alan sevişmeye koşuyor' diyen Okan Bayülgen'e yanıt verdi.

Müzik On Air ve Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu işbirliğiyle düzenlenen BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri Töreni önceki akşam Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapıldı. Törende en dikkat çeken olay ise ödül almaya gelen isimlerin ödüllerini almalarıyla birlikte hızlı bir şekilde tören alanından ayrılmaları oldu. Bu duruma Okan Bayülgen'in göndermesi damga vurdu.

Esprili bir dille sahnede ödül alıp gidenleri eleştiren Okan Bayülgen, "Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum bu vesile ile ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü" dedi.

Demet Akalın: No sex

Okan Bayülgen'in bu sözlerinde gece 'En iyi kadın pop müzik' sanatçısı ödülünü alan Demet Akalın'dan yanıt geldi. Demet Akalın, sosyal medyada Okan Bayülgen ile fotoğrafını paylaşan Deha Bilimlier'e, "Yaa Okan'a söyle ödülü alan sevişmeye gitti demiş! 8'deki ödül törenine 7.30'da gelip evime döndüm no sex yani!!! Çocuk bakıyoruz! Anladın" yorumunu yaptı.