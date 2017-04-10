Sevilla'dan flaş Oğuzhan açıklaması

La Liga ekiplerinden Sevilla'nın "Transfer sihirbazı" lakalı sportif direktörü Monchi, Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

Estadio Deportivo'ya bir röportaj veren Monchi, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istediklerini doğrulayarak, "Oğuzhan Özyakup geçen sezon transfer etmeyi denediğimz bir oyuncuydu ancak Beşiktaş satmak istemedi. Devam ediyoruz ancak kapanan bir şey olmadı" ifadesini kullandı.



Öte yandan daha önce İtalyan basınında yer alan haberlerde; Sevilla'da geçirdiği başarılı yılların ardından Roma ile 3 yıllık anlaşmaya varan Monchi'nin listesine giren ilk ismin Oğuzhan olduğu iddia edilmişti. (Ajansspor)