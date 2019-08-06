SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

Grinin Elli Tonu filmindeki Anastasia karakteriyle akıllara kazınan Amerikalı oyuncu Dakota Johnson, erkek arkadaşıyla New York'ta tatil yaparken görüntülendi.

2015 yılında vizyona giren Grinin Elli Tonu filmiyle tüm dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki ünlü oyuncu Dacota Johnson, 42 yaşındaki erkek arkadaşı Chris Martin ile New York'ta görüntülendi.