Sevgilisini Ormanda Darp Ettirdi

Eski Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi eski sevgilisini 1 i kadın 4 kişiyle Balat ormanında darp ettirdi.

2016 yılına kadar ilişkileri sürdü.Ardından İstanbul Bağcılar'a atanan Orhan Çiftçi, Meltem Özkalfa ile görüşmek istemediğini söyledi. Fakat Meltem Özkalfa bu durumu kabul etmedi ve kaymakamlığı arayarak telefonda küfürleştiler.

Bu durum Çiftçi'ye sıkıntı vermeye başlayınca Sakaryadaki tanıdığı kişilere haber vererek Bursa'ya gitti. Biri kadın dört kişi ile Balat ormanında Meltem Özçiftçi'yi darp ettiler ve ona ''Bir daha Orhan Beyi arama. O artık yok biz varız, seni öldürürüz.'' dediler. Özçiftçi korkusundan '' Telefonumu verin gideyim.'' dedi.

''AYAKLARIMIN ALTINI ÖP''

Darpla yetinmeyen Orhan Çiftçi Meltem Özkalfa ya bir şartla bırakırız dedi. Şartı ''Ayaklarımın Altını öpersen bırakırız.'' korkudan bu şartı kabul eden Meltem Çiftçi küçük düşürüldü. Daha sonra ise serbest bırakıldı.

Çiftçi suçlamaları reddetti. Fakat Çiftçi hakkında 5 yıldan 18 yıla varan hapis istemi İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Orhan Çiftçi ile olan 4 kişi ise Bursa'da yargılanacak. Suçlanan Erdal Avçil, Funda Sesli, Davut Aksu ve Osman Kaymak hakkında ise 2 er yıldan 10 ar yıla varan sürede hapis istemi ile dava açıldı. İlk Duruşma Nisan ayında.