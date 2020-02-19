  • BIST 120.407
  • Altın 313,578
  • Dolar 6,0671
  • Euro 6,5525
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Sevgilisini Ormanda Darp Ettirdi

»
Sevgilisini Ormanda Darp Ettirdi
Eski Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi eski sevgilisini 1 i kadın 4 kişiyle Balat ormanında darp ettirdi.

2016 yılına kadar ilişkileri sürdü.Ardından İstanbul Bağcılar'a atanan Orhan Çiftçi, Meltem Özkalfa ile görüşmek istemediğini söyledi. Fakat Meltem Özkalfa bu durumu kabul etmedi ve kaymakamlığı arayarak telefonda küfürleştiler.

Bu durum Çiftçi'ye sıkıntı vermeye başlayınca Sakaryadaki tanıdığı kişilere haber vererek Bursa'ya gitti. Biri kadın dört kişi ile Balat ormanında Meltem Özçiftçi'yi darp ettiler ve ona ''Bir daha Orhan Beyi arama. O artık yok biz varız, seni öldürürüz.'' dediler. Özçiftçi korkusundan '' Telefonumu verin gideyim.'' dedi. 

''AYAKLARIMIN ALTINI ÖP''

Darpla yetinmeyen Orhan Çiftçi Meltem Özkalfa ya bir şartla bırakırız dedi. Şartı ''Ayaklarımın Altını öpersen bırakırız.'' korkudan bu şartı kabul eden Meltem Çiftçi küçük düşürüldü. Daha sonra ise serbest bırakıldı. 

Çiftçi suçlamaları reddetti. Fakat Çiftçi hakkında 5 yıldan 18 yıla varan hapis istemi İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

Orhan Çiftçi ile olan 4 kişi ise Bursa'da yargılanacak. Suçlanan Erdal Avçil, Funda Sesli, Davut Aksu ve Osman Kaymak hakkında ise 2 er yıldan 10 ar yıla varan sürede hapis istemi ile dava açıldı. İlk Duruşma Nisan ayında.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Okulda Dehşet17 Şubat 2020 Pazartesi 11:21
  • Son Görüntüler Ortaya Çıktı17 Şubat 2020 Pazartesi 10:28
  • Velilerin Parası Ensar Vakfı'na Gidiyor16 Şubat 2020 Pazar 19:38
  • Ünlü Sunucu Ölü Bulundu16 Şubat 2020 Pazar 19:32
  • İzmir'de İğrenç Olay16 Şubat 2020 Pazar 19:26
  • Uzman Çavuşa Saldırı16 Şubat 2020 Pazar 19:19
  • Kadir Şeker Davasından Son Gelişme16 Şubat 2020 Pazar 19:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan iş dünyamıza sesleniyorum16 Şubat 2020 Pazar 19:15
  • Fetö Yeni Banka Kurdu15 Şubat 2020 Cumartesi 12:48
  • PKK’LI TERÖRİST HDP MİLLETVEKİLİ’NİN EVİNDEN ÇIKTI15 Şubat 2020 Cumartesi 12:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim