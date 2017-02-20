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Sevgilisinden ayrılınca kendini yaktı!

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Sevgilisinden ayrılınca kendini yaktı!
Kız arkadaşından ayrılınca bunalıma girip kendini yakan genç 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'da kız arkadaşından ayrılınca bunalıma giren 22 yaşındaki Eren Aslan, annesinden 'helallik' aldıktan sonra üzerine yanıcı madde döküp kendini ateşe verdi. Hastanede 19 gün tedavi gören Aslan, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Olay, Kepez İlçesi, Varsak Karşıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan bir kıza aşık olan Eren Aslan, ailesine bu kızla evlenmek istediğini söyledi. Bu ilişkiyi onaylamayan ailesi, Eren Aslan'dan ayrılmasını istedi. Ancak ayrılmak istemeyen Aslan, sevgilisiyle aralarında sözlendi. Yaklaşık 10 gün sözlü kalan çift, Aslan'ın ailesinin isteği üzerine ayrıldı.

Ayrılık sonrası bunalıma giren Eren Aslan, geçen 1 Şubat günü oturduğu sitenin önünde annesi Dilek Aslan'ı arayarak, "Beni affedin. Hakkınızı helal edin" dedikten sonra üzerine yanıcı madde döküp çakmağı ateşledi. Bir anda alev içinde kalan Aslan'a ilk müdahaleyi, site önünde bulunanlar yaptı. Çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Aslan, 19 gün tedavi gördü. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan Aslan, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

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