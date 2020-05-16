Kanal D ekranşarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ünlü çift, yollarını ayırmaya karar verdi.
Karantina günlerinde kızlarıyla birlikte eve kapanan 37 yaşındaki oyuncu, sosyal çevresinden bir türlü vazgeçemeyen Umut Evirgen'le ilişkisini bitirdi.
Dün; Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak'ın üçüncü kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin iki aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Tuba Büyüküstün, haberlerin ardından Instagram sayfasında kızları ile videosunu paylaştı. Tuba Büyüküstün, yayınladığı videoya, "En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım.. Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken" notunu düştü.
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Sevgilisinden Ayrılan Tuba'dan Manidar Paylaşım
Tuba Büyüküstün, 2017'de 6 yıllık eşi Onur Saylak'tan boşanmış ve işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Kanal D ekranşarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ünlü çift, yollarını ayırmaya karar verdi.
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