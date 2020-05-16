  • BIST 99.768
  • Altın 390,016
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Bakan Soylu: Orada 134 Terörist Var

Sevgilisinden Ayrılan Tuba'dan Manidar Paylaşım

»
Sevgilisinden Ayrılan Tuba'dan Manidar Paylaşım
Tuba Büyüküstün, 2017'de 6 yıllık eşi Onur Saylak'tan boşanmış ve işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Kanal D ekranşarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ünlü çift, yollarını ayırmaya karar verdi.

Karantina günlerinde kızlarıyla birlikte eve kapanan 37 yaşındaki oyuncu, sosyal çevresinden bir türlü vazgeçemeyen Umut Evirgen'le ilişkisini bitirdi.

Dün; Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak'ın üçüncü kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin iki aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Tuba Büyüküstün, haberlerin ardından Instagram sayfasında kızları ile videosunu paylaştı. Tuba Büyüküstün, yayınladığı videoya, "En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım.. Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken" notunu düştü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sinem Kobal Onun Peşine Düştü!11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:57
  • Ünlüler Eve Kapandı!11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:20
  • 65 Yaş Üstüne 4 Saatlik Sokağa Çıkma Serbesti Başladı10 Mayıs 2020 Pazar 13:03
  • İç Çamaşırlı Videosu Tepki Çekti09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:24
  • Eda Taşpınar'ın Komşuları Rahatsız!09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:28
  • Tuba Ünsal Canlı Yayında İtiraf Etti07 Mayıs 2020 Perşembe 12:28
  • Merve Taşkın'dan Tepki Çeken Paylaşım04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:20
  • Bella Hadid'den #evdeciplakkal pozu02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:12
  • İkinci Kez Baba Olmak İsteyen Cem Yılmaz Serenay'a Evlenme Teklif Edecek!02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:21
  • Az Kalsın Sette Ölüyordum!01 Mayıs 2020 Cuma 12:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim