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Sevgilisi ölüme terk etti, katiline müebbet istendi!

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Sevgilisi ölüme terk etti, katiline müebbet istendi!
Adana’da 37 yaşındaki Kürşat Soysal’ın, sevgilisi B.K. ile birlikte eğlenmek için gittiği barda üzerini aratmak istememesi üzerine çıkan silahlı kavgada başından vurularak öldürüldüğü olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Adana’da 37 yaşındaki Kürşat Soysal’ın, eğlenmek için gittiği barda çıkan silahlı kavgada başından vurularak öldürüldüğü olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Sosyal’ı öldürdüğü öne sürülen 34 yaşındaki Mehmet Urak hakkında müebbet, kavgaya karıştığı iddia edilen 24 yaşındaki bar işletmecisi Cihan Oral hakkında da 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay esnasında Soysal’ın yanında olan B.K., önce kurşunlara karşı sevgilisine karşı siper olmuş, sonrasında da başından vurulan Soysal’ı ölüme terk edip kaçmıştı.

ÜZERİNİ ARATMADI!

Olay, 26 Ekim 2016’da merkez ilçe Çuukrova’ya bağlı Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. Kürşat Soysal, sevgilisi B.K., 34 yaşındaki kardeşi Hamit Soysal ve arkadaşı Engin B. ile birlikte eğlenmek için bir bara gitti. Mekanın girişinde güvenlik görevlileri Soysal’ın üzerini aramak istedi. Üzerinde silah olduğu için buna karşı çıkan genç adamla bar çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

SEVGİLİSİNE SİPER OLDU

Bir süre sonra sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte bardan uzaklaşıp, yolda kaldırımla yürüyen Kürşat Soysal ile barda çalışanlar arasında kavga çıktı. Yanında taşıdığı silahı çıkartan genç adam, havaya ateş etti. Bunun üzerine bar işletmecisi Cihan Oral ve aynı barda çalışan Mehmet Urak da Soysal’a silahla karşılık verdi. Çevredeki güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedilen olayda B.K., sevgilisine siper olarak onu korumaya çalıştı.

ÖLÜME TERK EDİP KAÇTI!

Koşarak gelen Urak ise, B.K.’nın sarıldığı Kürşat Soysal’ı başından vurdu. Sevgilisiyle birlikte düşen Soysal, yerde kanlar içinde kalırken, olayın ardından şoka giren genç kadın da, sevgilisini ölüme terk edip kaçtı. Durumu ağır olan Kürşat Soysal ile ayaklarından vurulan kardeşi Hamit Soysal ve Cihan Oral da ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞAM SAVAŞI BİR AY SÜRDÜ

Kürşat Soysal’ın yaşam mücadelesi, sadece bir ay sürdü. 26 Kasım 2016’da hayatını kaybeden genç adam, yakınları tarafından toprağa verildi. Olayın ardından yakalanan Cihan Oral ve Mehmet Urak, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, haklarında da Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Urak hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘yaralama’ suçundan 9 yıla kadar hapis, Oral hakkında da ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla, ‘yaralama’ suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi istendi.

ÖLDÜRME KASTIM YOKTU!

Katil zanlısı Mehmet Urak, öldürme kastı olmadığını savunarak, “Kürşat, küfür edip havaya ateş etti. Bunun üzerine Cihan da silahını çıkartıp havaya ateş ederek, ona karşılık verdi. Cihan ile Hamit boğuşmaya başladı. Ben de silahımı çıkartıp, koşarak yanlarına gittim. Kürşat’a silahın kabzasıyla vurmak istedim, ancak elim tetikte olduğu için silah aniden patladı” dedi. Kavgaya karıştığını kabul eden Cihan Oral da, “Hamit ile boğuştuğum esnada Mehmet, Hamit’in ayaklarına doğru ateş etti. Ben ve Hamit yaralandı. Ben sadece havaya bir el ateş ettim” dedi.

Dava, önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

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