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SEVGİLİSİ İÇİN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

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SEVGİLİSİ İÇİN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ
Kız arkadaşı nedeniyle tartıştığı annesi Arzu Ö.'nün kafasına birden çok kez sopayla vurarak ölümüne sebep olan T.Ö. için istenen ceza belli oldu.

T.Ö'nün "Annemi seviyorum ve üzgünüm" ifadesi iddianameye de yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de tartıştığı annesi Arzu Ö.'nün kafasına birden çok kez sopayla vurarak ölümüne sebep olan T.Ö. 'nün (16) 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2019 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen olay şöyle oldu: T.Ö. (16) babası işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra annesi Arzu Ö. ile yalnız kaldı. Arzu Ö., oğlu T.Ö. ile kız arkadaşı yüzünde aralarında sözlü tartışma çıktı. Anne Arzu Ö. derslerini aksattığı için oğluna kızdı. Buna sinirlenen T.Ö. de ayakkabılığın üzerinde bulunan tahta bir sopayı alarak annesi Arzu Ö.'nün kafa kısmına birden çok kez vurarak ölümüne sebep oldu. T.Ö. olay yerine giden polise annesine sopayla vurduğunu söyledi, cinayet aleti olan sopaya da el konuldu.

"ÜZGÜNÜM"

Gözaltına alınan T.Ö. ifadesinde annesinin her sabah kendisine kahvaltı hazırladığını, kız arkadaşı olduğunu, bu konuyu açtığında annesinin kendisini eleştirdiğini belirterek, "Daha sonra ne yaşandığını hatırlamıyorum. Annemi seviyorum ve üzgünüm" dedi. Daha sonra verdiği ifadesinde ise annesinin sürekli kendisini darp ettiğini, o sabah da annesinin kendisine saldırdığını ve bu seferde nefsi müdafa hakkını kullanarak bir cisimle annesine vurduğunu söyledi. Savcı hazırladığı iddianamede T.Ö.'nün "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi. İddianame kabul edildi, T.Ö. önümüzdeki günlerde Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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