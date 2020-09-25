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Sevgilisi Gazeteciyi tehdit etti Ece Güldü

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Sevgilisi Gazeteciyi tehdit etti Ece Güldü
Sunucu Ece Erken, bir dönem evliyken ilişki yaşadığı iş insanı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Nişantaşı'nda görüntülenince ortalık karıştı.

 

Bu yazı Bodrum'da tatil yaparak geçiren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki gün bir kafede objektiflere takıldı.

 

Bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Erken'in, elini sevgilisinin omzuna attığı görüldü.

Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak bir avukata yakışmayacak davranışlar sergiledi.

 

"Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehdit etti.

Bu sırada Ece Erken'in ise bir şey olamamış gibi masada oturması dikkat çekti.. (Kaynak: milliyet.com.tr)

 
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