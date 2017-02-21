Sevgilisi çiftlik hediye etti!

Sanatçı Duygu Öcalan'ın sevgilisi sanatçıya çitflik hediye etti.

Bir süreden beri sahnelerden uzak duran eski model ve modellikten sahneye transfer olan Duygu Öcalan, sevgilisi kendisine sürpriz yaparak çitflik hediye etti.

ŞOK OLDUM

Her türlü hediyeyi beklerdim ama bana büyük bir çiftlik hediye edeceği hiç aklıma gelmemişti. Önce elime bir tapu verdi anlamadım, daha sonra baktığımda küçük dilimi yutuyordum.' diyen Duygu Öcalan,sevgilisinin bu jesti karşısında şok olduğunu belirtti.

Ankaralı zengin bir ailenin tek çocuğu olan işadamının ismini açıklamak istemeyen Öcalan,onun yeri benim kalbimde. Açıklamam hoş olmaz. Çünkü evliliği düşünmüyoruz,seviyoruz. diye hitap etti.

YENİ SİNGLE ÇIKIYOR

Yeni single çalışmasına başladığını belirten Öcalan, 'Bir süreden beri ara verdim ama bomba gibi geliyorum. Ankaradan İstanbul'a taşınmayı düşünüyorum. Artık işlerimi İstanbul'dan halledeceğim. Benim bıraktığım sahnelere kimler gelip oturmuş. Hodri meydan diyorum.'