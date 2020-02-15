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Sevgililer Gününde 5 Yerinden Bıçaklandı

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Sevgililer Gününde 5 Yerinden Bıçaklandı
Denizli’de yaşayan Gülden Kıras, barışma teklifini kabul etmediği eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Eski sevgilisini bıçaklayan Özen sorgusunda suçunu itiraf etti.

Yeni Asır Gazetesi'nden Sebahattin Alp'in haberine göre Denizli'de Zeki Özen (27) Sevgililer Günü'nü bahane ederek barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi Gülden Kıras'ı (26) 5 yerinden bıçakladı.

SÜREKLİ ARIYORDU

Eski sevgilisinin hışmına uğrayan 2 çocuk annesi Gülden Kıras'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay dün Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Sümer Mahallesi 2264 sokakta meydana geldi. Zeki Özen ile sevgili olan Gülden Kıras anlaşamadıkları gerekçesiyle kısa bir süre önce ayrıldı. Ayrılmayı kabullenemeyen Zeki Özen eski sevgilisini sürekli telefon ile arayarak tekrar birlikte olmak istiyordu. İddiaya göre Zeki Özen, Sevgililer Günü'nü bahane ederek eski sevgilisi Gülden Kıras'ın yaşadığı apartmanın önüne gitti.

EVİN ÖNÜNE ÇAĞIRDI

Özen, evinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan eski sevgilisi Kıras'ı, apartmanın önüne çağırdı.

Burada eski sevgilisine çiçek uzatıp barışma teklif eden Özen reddedilince tartışma çıktı. Tartışma sırasında gözü dönmüş sevgili Zeki Özen, yanında getirdiği bıçakla eski sevgilisini vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan Gülden Kıras ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cani sevgili Özen ise, Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Eski sevgilisini bıçaklayan Özen sorgusunda suçunu itiraf etti. Özen'in, "Barışma teklifini kabul etmeyince sinirlendim. Kavga etmeye başladık. Nasıl oldu bilmiyorum, yanımda taşıdığım bıçağı sallamaya başladım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi.

 

sacidaslan

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