Olay, Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. Kıskançlık krizine giren Fırat Ç., iddiaya göre sevgilisi 20 yaşındaki Naciye K.’ya telefon açarak, "Gel,yoksa ben sizin eve geleceğim” diyerek tehdit etti. Bunun üzerine genç kız, Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bekleyen Fırat Ç.'nin yanına gitti. İki sevgili arasında çıkan tartışma sırasında Fırat Ç., genç kıza tokat attı. Bu olayı gören çevredekiler gence tepki gösterirken, polise haber verdi.
5 LİRAYA ALDIĞI BIÇAKLA HARAKİRİ YAPTI
Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekibini gören Fırat Ç., bir marketten 5 liraya aldığı ekmek bıçağını karnına saplamaya başladı. Polis, hemen müdahale ederek kanlar içerisinde kalan Fırat Ç.'nin elinden bıçağı aldı. Polislerden biri, yere düşerek kanlar içinde kalan Fırat Ç.'nin kan kaybını önlemek için sağlık ekibi gelinceye kadar eliyle tampon yaptı.
SEVGİLİSİNE SİTEM ETTİ
Ağır yaralanan Fırat Ç., başından ayrılmayan kız arkadaşı Naciye K.'ya “Sen beni hiç sevmedin. Hakkımı sana helal etmiyorum” diyerek sitem etti. Ağır yaralı genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Fırat Ç. hemen ameliyata alınırken, Naciye K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Sevdiği kızın gözü önünde harakiri yaptı
Olay, Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. Kıskançlık krizine giren Fırat Ç., iddiaya göre sevgilisi 20 yaşındaki Naciye K.’ya telefon açarak, "Gel,yoksa ben sizin eve geleceğim” diyerek tehdit etti. Bunun üzerine genç kız, Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bekleyen Fırat Ç.'nin yanına gitti. İki sevgili arasında çıkan tartışma sırasında Fırat Ç., genç kıza tokat attı. Bu olayı gören çevredekiler gence tepki gösterirken, polise haber verdi.
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