Estetik ameliyatla Kim Kardashian'a benzeyen Sevda Demirel artık Sevda Kardashian oldu. Seksi vücudu ile büyük ilgi gören Sevda Demirel uzun bir aradan sonra tekrar gündemde olmaya başladı.

Uzun bir süredir ortalıklarda olmayan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına çıkan yeni estetik yaptırarak Kim Kardashian'a benzeyen Sevda Demirel büyük beğeni topladı.

Bir süredir Pilates hocalığı yapan Demirel, "Ben seksi bir kadınım, her kadın böyle seksi olmalı. Bu yüzden sürekli spor yapmalı fiziğine bakmalı" dedi.

OLGUNLAŞAN MEYVE GİBİYİM

20 sene önce yaşanan tokat krizinden dolayı Hande Ataizi'nden özür dileyen Demirel, "Artık olgunlaştık. Kimseyi bu saatten sonra kırmamak lazım. Hande beni çileden çıkardı, sinirime denk geldi oldu bir kere. Keşke olmasaydı ama" ifadelerini kullandı.