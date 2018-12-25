Oyuncu Sevda Erginci'nin yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürüyor.

Sevda Erginci'nin inanılmaz değişimi!Oyuncu Sevda Erginci'nin yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürüyor. 2012 yılında oyunculuk kariyerine başlayan ve ilk olarak Ozan Güven ve Özgü Namal’la başrolünü paylaştığı Koyu Kırmızı dizisi ile karşımıza çıkan oyuncu Sevda Erginci'nin yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürüyor.

Sevda Erginci'nin inanılmaz değişimi!Oyuncu Sevda Erginci'nin yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürüyor.2012 yılında oyunculuk kariyerine başlayan ve ilk olarak Ozan Güven ve Özgü Namal’la başrolünü paylaştığı Koyu Kırmızı dizisi ile karşımıza çıkan oyuncu Sevda Erginci'nin yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürüyor. Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt yakalandı! Onur Tuna ve Sevda Erginci’den yeni paylaşım! Şu sıralar 'Yasak Elma' dizisiyle izleyicinin karşısında olan Erginci, güzelliği ile de kısa sürede herkesin dikkatini çekti. Ancak güzel oyuncunun oyunculuğa ilk başladığı yıllar ile günümüzdeki hali görenleri şaşırttı. Dişleri, kilolu hali ve kaşları ile dikkat çeken Sevda Erginci'nin eski halini görenler 'resmen evrim geçirmiş' yorumlarında bulunuyor.