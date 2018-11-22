Sevda Demirel'den 20 yıl sonra gelen tokat özrü!

ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'a benzemek için geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatan Sevda Demirel, katıldığı canlı yayında yıllar önce tokat attığı Hande Ataizi'ye canlı yayında seslendi.

Kim Kardashian’a benzemek için burnunu küçültüp, yüzündeki dolguları çıkarttıran Sevda Demirel, yıllar önce tokat attığı Hande Ataizi’ye zeytin dalı uzattı!

Kanal D'deki 2. Sayfa programına katılan Sevda Demirel canlı yayında Hande Ataizi'ye seslendi ve "Gel barışalım artık, elimi geri çevirme" dedi.

Sevda Demirel yayında şunları söyledi:

"Tokat olayı artık bitsin istiyorum. Ben Hande’ye barış mesajları da yolladım, ölümlü dünya sonuçta. O tokatın ardından 20 yıl geçti. Aslında biz ikimiz çok iyi partner olabilirdik.

Hande’ciğim 20 sene geçti. Zannediyorum çok olgunlaştık artık. Kocaman hanımlar olduk. Seni üzmek, canını acıtmak hiç istemezdim. Biliyorum sen de o sözcükleri bana kullanmak istemezdin. Bence ikimiz de o görüntülerden hiç memnun değiliz, o görüntüler ikimizi de çok zedeledi."

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ?

Sevda Demirel ile Hande Ataizi arasındaki husumet yıllar önce bir programda başlamıştı. Sevda Demirel, Hande Ataizi'ye tokat atmıştı.

Cem Davran Hande Ataizi'ne imalı bir şekilde "çok sevdiğin bir arkadaşın konuğumuz" dediğinde Hande Ataizi'nin yüzü buruşmuştu."