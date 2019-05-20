SEVCAN ORHAN YOĞUN BAKIMDA

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından olan Sevcan Orhan'ın iki gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Akciğerinden operasyon geçiren Orhan'ın durumunun iyi. Magazin camiasının 'Felaket Tellalı' olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, Sevcan Orhan'ın geçirdiği operasyondan sonra yoğun bakıma alındığını duyurdu. "SAĞLIĞINDA OLUMLU GELİŞMELER VAR" Akay, "Değerli sanatçı arkadaşımız Sevcan Orhan, özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirmiştir. Daha sonra yoğun bakımda tedavisine devam edilen Orhan'ın, sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğunu öğrendim. Kendisine acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. VİDEOTORASKOPİ NEDİR? Videotorakoskopi operasyonu, genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor.