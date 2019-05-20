  • BIST 86.578
  • Altın 247,422
  • Dolar 6,0174
  • Euro 6,7183
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

SEVCAN ORHAN YOĞUN BAKIMDA

»
SEVCAN ORHAN YOĞUN BAKIMDA
Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından olan Sevcan Orhan'ın iki gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Akciğerinden operasyon geçiren Orhan'ın durumunun iyi.

Magazin camiasının 'Felaket Tellalı' olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, Sevcan Orhan'ın geçirdiği operasyondan sonra yoğun bakıma alındığını duyurdu.

"SAĞLIĞINDA OLUMLU GELİŞMELER VAR"

Akay, "Değerli sanatçı arkadaşımız Sevcan Orhan, özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirmiştir. Daha sonra yoğun bakımda tedavisine devam edilen Orhan'ın, sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğunu öğrendim. Kendisine acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

VİDEOTORASKOPİ NEDİR?

Videotorakoskopi operasyonu, genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SAHTE DİPLOMALI GAZETECİ20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:00
  • YENİ EVE TAŞINDILAR20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:52
  • BEREN SAAT'TEN KAFAMIZ RAHAT MESAJI20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:46
  • ORAKÇIOĞLU HALASINI KAYBETTİ20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:39
  • Dünya Şeyma'nın umrunda değil20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:17
  • GÜLBEN ERGEN EVLENİYOR MU?20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:08
  • FATİH TERİM'İN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:02
  • HASTAYA BAK HASTAYA20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:55
  • CHP'DEN O FOTOĞRAFA ELEŞTİRİ GELDİ20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:23
  • PELİN ÖZTEKİN BİKİNİYE GİRDİ20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim