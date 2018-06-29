Setten İlk Kareler

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin çekimlerine devam ediyor. Çekimlerin ikinci günü Kapalıçarşı içinde bulunan bir hanın avlusunda yapıldı.

Kapalıçarşı'da sabah saatlerinde başlayan 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' çekimlerinde; filmin başrol oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Ersin Korkut kameraların karşısına geçti. İlk kez film kostümleriyle objektiflere yansıyan üçlü için set ekibi etrafta kuş uçurtmadı. Kapalıçarşı'yı ziyarete gelen turist kafilelerinin avlu içinde fotoğraf çekmelerine dahi izin verilmedi. Filmde Erdoğan'ın sevgilisini canlandıran Ezgi Mola, set arasında Ersin Korkut'la sohbet ederken görüntülendi. Oyuncu, sarı saçları ve siyah şapkasıyla dikkati çekti. Kıvanç Tatlıtuğ ise kahverengi takım elbisesi ve bıyıklarıyla sert bir karakter profili çizdi.