  • BIST 96.227
  • Altın 185,232
  • Dolar 4,5545
  • Euro 5,3012
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAEski CHP Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındı!

Setten İlk Kareler

»
Setten İlk Kareler
Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin çekimlerine devam ediyor. Çekimlerin ikinci günü Kapalıçarşı içinde bulunan bir hanın avlusunda yapıldı.

Kapalıçarşı'da sabah saatlerinde başlayan 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' çekimlerinde; filmin başrol oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Ersin Korkut kameraların karşısına geçti.

İlk kez film kostümleriyle objektiflere yansıyan üçlü için set ekibi etrafta kuş uçurtmadı. Kapalıçarşı'yı ziyarete gelen turist kafilelerinin avlu içinde fotoğraf çekmelerine dahi izin verilmedi.

Filmde Erdoğan'ın sevgilisini canlandıran Ezgi Mola, set arasında Ersin Korkut'la sohbet ederken görüntülendi. Oyuncu, sarı saçları ve siyah şapkasıyla dikkati çekti. 

Kıvanç Tatlıtuğ ise kahverengi takım elbisesi ve bıyıklarıyla sert bir karakter profili çizdi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Shakira'nın istekleri şaşırttı28 Haziran 2018 Perşembe 16:50
  • Avşar'dan cevap gecikmedi28 Haziran 2018 Perşembe 16:29
  • TENİSTE AVŞARI EZERİM!28 Haziran 2018 Perşembe 15:57
  • Gizem Karaca'dan moral tatili28 Haziran 2018 Perşembe 15:23
  • Muhteşem Canan28 Haziran 2018 Perşembe 14:37
  • Hangi Takımı Tuttuğunu Açıkladı!28 Haziran 2018 Perşembe 14:34
  • Mağdur ve Mağrur Nurgül!28 Haziran 2018 Perşembe 11:19
  • ABD'den Geldi Hastaneye Kaldırıldı!28 Haziran 2018 Perşembe 11:15
  • Ünlü Manken Sevil Kostur'dan Merve Fırçası!27 Haziran 2018 Çarşamba 11:24
  • Alper'in Oyunculuk Aşkı27 Haziran 2018 Çarşamba 11:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim