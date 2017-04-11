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Sette başlayan aşkı öğrendi sevgilisinin evini bastı!

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Sette başlayan aşkı öğrendi sevgilisinin evini bastı!
Ece Samlı ile evlilik planları yapan Batuhan Ekşi gönlünü rol arkadaşı Hazal Adıyaman'a kaptırdı.

Genç oyuncu Batuhan Ekşi, Ece Samlı ile aşk yaşıyor hatta evlilik hazırlıkları yapıyordu.Fakat beklenmedik bir olay gerçekleşti. Batuhan Ekşi, 'Kalbimdeki Deniz' dizisinde rol gereği aşk yaşadığı Hazal Adıyaman'a gönlünü kaptırdı.Samlı, ikilinin gerçekten aşk yaşamaya başladığını öğrenince çılgına döndü.Cumartesi geccesi soluğu sevgilisinin Etiler'deki evinin kapısında alan Samlı, Apartmanın kapısını açmayan yakışıklı oyuncunun, diafondan, “Biz birbirimizi seviyoruz, kusura bakma” demesiyle sinir krizi geçirdi.Dışarıda “İn aşağı” diye bağıran Samlı, uzun sürede aşağıda kapının açılmasını bekledi.Komşuların seslerden rahatsız olması üzerine ise evinin yolunu tuttu.

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