Genç oyuncu Batuhan Ekşi, Ece Samlı ile aşk yaşıyor hatta evlilik hazırlıkları yapıyordu.Fakat beklenmedik bir olay gerçekleşti. Batuhan Ekşi, 'Kalbimdeki Deniz' dizisinde rol gereği aşk yaşadığı Hazal Adıyaman'a gönlünü kaptırdı.Samlı, ikilinin gerçekten aşk yaşamaya başladığını öğrenince çılgına döndü.Cumartesi geccesi soluğu sevgilisinin Etiler'deki evinin kapısında alan Samlı, Apartmanın kapısını açmayan yakışıklı oyuncunun, diafondan, “Biz birbirimizi seviyoruz, kusura bakma” demesiyle sinir krizi geçirdi.Dışarıda “İn aşağı” diye bağıran Samlı, uzun sürede aşağıda kapının açılmasını bekledi.Komşuların seslerden rahatsız olması üzerine ise evinin yolunu tuttu.
- BIST 91.428
- Altın 150,965
- Dolar 3,7135
- Euro 3,9401
- İstanbul 16 °C
- Ankara 14 °C
- Moskova Havalimanı'ndan dumanlar yükseliyor
- Sette başlayan aşkı öğrendi sevgilisinin evini bastı!
- Neslihan Atagül reklam zengini
- Dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun yakalandı
- Zarrab ve Atilla için ortak iddianame!
- CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan: ''Başkanlık Sisteminde Ganimet Sistemi Gelir'' dedi.
- Asena Atalay'ın 'tedbir' talebi reddedildi
- Esat Yontunç evleniyor
- Rusya'daki charter söylentilerine AK Partili vekilden yanıt geldi
- Ekonomi için kritik veri açıklandı
- Adana'da vahşet! 2 kadını katletti
- Demet Akalın ve Okan Kurt'tan 'kayınpederine şok' iddialarına sert yanıt
- Yeşim Ceren Bozoğlu böyle zayıfladı
- Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman gezmelerde
- Can Nergis evlendi!
Sette başlayan aşkı öğrendi sevgilisinin evini bastı!
Etiketler: BATUHAN EKŞİ, ECE SAMLI, KALBİMDEKİ DENİZ, HAZAL ADIYAMAN
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sette başlayan aşkı öğrendi sevgilisinin evini bastı!Ece Samlı ile evlilik planları yapan Batuhan Ekşi gönlünü rol arkadaşı Hazal Adıyaman'a kaptırdı.
Neslihan Atagül reklam zenginiGüzel oyuncu Neslihan Atagül'ün reklam çekimlerinden aldığı paralar dudak uçuklatıyor.
Asena Atalay'ın 'tedbir' talebi reddedildiAnlaşmalı olarak boşanan Caner Erkin ve Asena Atalay arasında sular durulmuyor. Erkin, boşanma sonrası farklı sebeplerle mahkemelik olduğu Atalay hakkında sessizliğini bir kez daha bozdu. Ünlü futbolcu bu kez avukatı aracılığıyla konuştu.
Demet Akalın ve Okan Kurt'tan 'kayınpederine şok' iddialarına sert yanıtÜnlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, babası Abdi Kurt hakkında çıkan haber ve iddialara avukatı aracılığıyla açıklama yaptı ve cevap verdi.
- 16:46 - Moskova Havalimanı'ndan dumanlar yükseliyor
- 16:09 - Sette başlayan aşkı öğrendi sevgilisinin evini bastı!
- 16:04 - Neslihan Atagül reklam zengini
- 16:01 - Dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun yakalandı
- 15:59 - Zarrab ve Atilla için ortak iddianame!
- 15:47 - CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan: ''Başkanlık Sisteminde Ganimet Sistemi Gelir'' dedi.
- 15:14 - Asena Atalay'ın 'tedbir' talebi reddedildi
- 15:09 - Esat Yontunç evleniyor
- 15:07 - Rusya'daki charter söylentilerine AK Partili vekilden yanıt geldi
- 15:06 - Ekonomi için kritik veri açıklandı
- 15:04 - Adana'da vahşet! 2 kadını katletti
- 14:48 - Demet Akalın ve Okan Kurt'tan 'kayınpederine şok' iddialarına sert yanıt
- 14:40 - Yeşim Ceren Bozoğlu böyle zayıfladı
- 14:29 - Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman gezmelerde
- 14:28 - Can Nergis evlendi!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim