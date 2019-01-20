Sette aşk kokusu var

İddialara göre Kerem Alışık kendisinden 31 yaş küçük Hilal Altınbilek ile aşk yaşıyor.

Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Kerem Alışık (58) 'Ali Rahmet Fekeli'yi, Hilal Altınbilek (27) ise 'Züleyha'yı canlandırıyor. Adana'da çekilen dizinin setinde en çok konuşulan konu bu ikilinin arasındaki ilişki...

İddiaya göre; Kerem Alışık (58) ve Hilal Altınbilek (27) çekimler dışında da sık sık bir araya geliyor.Kerem Alışık 2008'de aşk yaşamaya başladığı Songül Öden'den 2016'da ayrılmıştı. Alışık iki yıldır yalnızdı.Hilal Altınbilek de 2016 yazında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile flört etmişti.

ALIŞIK'TAN AÇIKLAMA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre oyuncu Kerem Alışık konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Ünlü oyuncu iddialarla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir iddiaya göre denilerek, hiç bir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması.

Bir Zamanlar Çukurova setindeki tüm meslektaşlarım ve set arkadaşlarımla olduğu gibi Hilal'le de iletişimim, aynı arkadaşlık, aynı dostluk samimiyeti ölçüsündedir.. Bunun dışında yazılan, söylenen şeylerin asla gerçeği yansıtmadığının bilinmesini isterim... Saygıyla..."

