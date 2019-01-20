  • BIST 98.455
  • Altın 219,530
  • Dolar 5,3279
  • Euro 6,0542
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAşırı yağış nedeniyle yol çöktü ulaşım durdu

Sette aşk kokusu var

»
Sette aşk kokusu var
İddialara göre Kerem Alışık kendisinden 31 yaş küçük Hilal Altınbilek ile aşk yaşıyor.

Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Kerem Alışık (58) 'Ali Rahmet Fekeli'yi, Hilal Altınbilek (27) ise 'Züleyha'yı canlandırıyor. Adana'da çekilen dizinin setinde en çok konuşulan konu bu ikilinin arasındaki ilişki...

İddiaya göre; Kerem Alışık (58) ve Hilal Altınbilek (27) çekimler dışında da sık sık bir araya geliyor.Kerem Alışık 2008'de aşk yaşamaya başladığı Songül Öden'den 2016'da ayrılmıştı. Alışık iki yıldır yalnızdı.Hilal Altınbilek de 2016 yazında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile flört etmişti.

ALIŞIK'TAN AÇIKLAMA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre oyuncu Kerem Alışık konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Ünlü oyuncu iddialarla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir iddiaya göre denilerek, hiç bir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması.

Bir Zamanlar Çukurova setindeki tüm meslektaşlarım ve set arkadaşlarımla olduğu gibi Hilal'le de iletişimim, aynı arkadaşlık, aynı dostluk samimiyeti ölçüsündedir.. Bunun dışında yazılan, söylenen şeylerin asla gerçeği yansıtmadığının bilinmesini isterim... Saygıyla..."
 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dava tekrar görülecek18 Ocak 2019 Cuma 16:32
  • Bu fotograf yuva'nın yıkılmasını hızlandırdı18 Ocak 2019 Cuma 15:55
  • Şimdi de Ajda challenge başladı18 Ocak 2019 Cuma 15:44
  • Loris sevgilisine İstanbul'u gezdirdi18 Ocak 2019 Cuma 14:34
  • Büyük savaş verdim18 Ocak 2019 Cuma 13:08
  • Ahmet Kural'ı haklı çıkardın18 Ocak 2019 Cuma 12:28
  • 2019'un ilk düeti17 Ocak 2019 Perşembe 16:59
  • Gazeteciler tepki gösterdi17 Ocak 2019 Perşembe 15:55
  • Rıhanna'yı kızdıran kim?17 Ocak 2019 Perşembe 15:14
  • Emina Saran'ı inkar etmedi ben aşk kadınıyım17 Ocak 2019 Perşembe 15:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim