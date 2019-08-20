SESSİZLİĞİNİZİ BOZUN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili AK Parti ve MHP dışındaki partilere çağrı yaparak, "Bize yapılan yarın size yapılabilir.

Sessizliğinizi bozun" ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin partisinin il binasında açıklama yaptı. Buldan, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Türkiye bugün demokrasi sınavından geçiyor. Meclis'te AK Parti ve MHP dışındaki partilere çağrımdır. Bize yapılan yarın size yapılabilir. Sessizliğinizi bozun" dedi.

"DİYARBAKIR, VAN VE MARDİN ÜZÜNTÜLÜ GÜNLER GEÇİRİYOR"

Buldan, "Diyarbakır, Van ve Mardin halkından özür diliyorum çünkü bugün onların yanında bulunamadım. Bugün en çok acıyı çeken, bedeli ödeyen, yıllardır bu ülkenin her türlü acısına göğüs geren Diyarbakır, Van ve Mardin halkı bir kez daha iradesinin gasp edilmesi sonucu üzüntülü günler geçiriyor" diye konuştu.

"İSTANBUL'U KAYBEDENLER İNTİKAM ALMAK İSTİYOR"

"Kayyum zihniyetini tanımıyoruz ve demokratik her türlü tepkimizi ortaya koyacağız. AK Parti iktidarı artık ömrünü tamamlamıştır. Gider ayak bu zorbalıkları yapmaya artık son vermelidir" diyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "İstanbul'u kaybedenler intikam almak istiyor. Biz 23 Haziran'dan İstanbul'u almayı başardıysak Diyarbakır'ı Mardin'i de kayyumlardan kurtarırız. Demokrasi yanlısı herkesin birlikte hareket etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Kılıçdaroğlu, CHP başta olmak üzere TBMM'de grubu olan partiler, demokrasi yanlıları, herkese çağrımdır. Bugün bize yapılan yarın size yapılabilir. Sessizliğinizi bozun. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır. Gün bugündür" diye konuştu.

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, "Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var. Gasp edilen halk iradesidir" dedi.

HDP, kayyumlara ilişkin yaptığı açıklamada "Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir. Bu aynı zamanda Kürt halkının siyasi iradesine dönük düşmanca bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmaları hakkında, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Soylu'ya desteğimiz tamdır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de kararı "sivil darbe" olarak nitelendirdi.