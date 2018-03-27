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Sessizliğini Bozmaya Hazırlanıyor!

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Sessizliğini Bozmaya Hazırlanıyor!
Paramparça dizisiyle uzun bir süre sonra yeniden 'buradayım' diyen Nurgül Yeşilçay tartışmalı bir şekilde ayrıldığı projeden sonra ortalarda görünmüyordu.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay bir süredir koruduğunu sessizliğini yeni bir dizi projesiyle bozmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından takipçilerinin merakını gidermeye devam eden ve kısa bir süre önce yaptırdığı botoksla haber olan Yeşilçay bu defa bir diziyle merhaba demeye hazırlanıyor.

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın ekranlara döneceği yeni dizisini köşesinde yazdı. Dizinin, Eylül ayında ekranda olması bekleniyor.

İşte Sina Koloğlu’nun bugünkü yazısından ilgili bölüm:

Dizinin adındaki sır

1982 yılında çekilen ‘Gülsüm Ana' filminin başrolü, Fatma Girik'ti… Yıllar sonra, ‘Dizisi çekiliyor' diye haberler çıktı. Başrolünde ‘Nurgül Yeşilçay oynayacak' diye de eklediler. Senaryoyu yazanlar, Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon… Merak edip, sordum.

Senaristlerden, “Bu bir dedikodu. ‘Gülsüm Ana'dan etkilenme söz konusu değil. Bizim hikayemiz başka bir travmayı anlatıyor” yanıtını aldım. ‘Gülsüm Ana', eşini toprak anlaşmazlığı sonucu kan davasında kaybeden Gülsüm'ün (Fatma Girik) bu olaydan kaçmak için üç çocuğuyla büyük kente göçü ve tutunma çabasını konu alıyor.

Duyduğum kadarıyla, Yeşilçay da bu dizide üç çocuk annesi olarak, hayata tutunmaya çalışacak. Yeşilçay, bu rolleri seviyor ve içten oynuyor. Tam da bu noktada bir ipucu geliyor. Yeşilçay, o filmi sever. Bu nedenle öyle bir dedikodu yayılmış olabilir. Yineliyoruz, bu özgün bir hikaye.

Bir başka dedikodu da başrolde Nurgül Hanım'la oynayacaklar diye Mahsun Kırmızıgül'le ilgili çıkmıştı. “Arayış devam ediyor. Tek belli olan Nurgül Hanım ve yönetmen Cem Karcı” dediler. Senaristler ve yönetmen birbirlerine yabancı değil, ‘Karadayı' dizisinde birlikte çalışmışlardı.

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