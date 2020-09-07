SES: Koronavirüs ölümleri yıl sonu 20 bini bulacak

SES Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, Covid-19 kaynaklı ölümlerin yıl sonunda 20 bini bulacağı belirtildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada, Covid-19 kaynaklı ve ilişkili ölümlerin 20 bini bulacağı belirtildi. Açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamalarla amacının vakaları ve ölümleri önlemek değil, vakaları ve ölümleri gizlemek olduğuna vurgu yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarına göre 2020 yılında gerçekleşmesi muhtemel artışın 2019 yılı verilere göre 444 bin olması beklendiği ve 444 bin üzerinde gerçekleşen ölümlerin Covid-19 kaynaklı ölümler olacağı sonucunun çıktığı belirtilen açıklamada, “Yılsonu itibariyle Covid-19 ve kaynaklı ölümlerin 20 bin dolaylarında olacaktır” denildi.

SONBAHARDA KAOS GELECEK

“Başta Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerindeki icracı yanını unutarak sıradan vatandaş gibi pandemiden yakınmak ve her vurgusunda fiziksel mesafe, maske ve hijyen vurgusu dışına çıkamayan açıklamalarını kınıyor ve görevinin gereğini yerine getirmesini istiyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sürecin sonbaharın gelişiyle bir kaosu da getireceği gerçekliği ortadadır. Bugün hastaneye başvuran ve belirti gösteren hastalara bile yaygın test ve nitelikli bir filyasyon yapılmaması Sağlık Bakanlığının sorumluluğundadır. Salgının başından beri ülkemizdeki sağlık emekçilerine yapılan test yüzde 30 civarındadır. Sağlık Bakanlığı başta sağlık emekçileri olmak üzere tarama testlerini yaygınlaştırmalıdır.

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada pandeminin başından itibaren 29 bin 865 sağlık emekçisinin hastalığa yakalandığını ifade etmiştir. Bu verileri doğru kabul etsek dahi riskimiz ortaya çıkmaktadır. Toplam vaka içerisindeki sağlık emekçilerinin oranı yüzde 1’dir. Covid 19’un genel toplumda görülme oranı yüzde 0,3 iken sağlık emekçileri arasında görülme oranı yüzde 3’tür.

Test sonucu pozitif olan sağlık emekçileri çalışma yerlerine göre (Üniversite ya da Sağlık Bakanlığı hastaneleri) 5’inci ya da 14’üncü günün sonunda kontrol testi yapılmadan göreve başlatılmaktadır. Bazı hastanelerde sağlık emekçileri 5. günde bulguları hafiflediyse göreve çağrılmaktadır. Belirtisi olmayan ama Covid- 19 test sonucu pozitif olan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri çalışmaya devam etmektedir."