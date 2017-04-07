  • BIST 88.497
  • Altın 151,704
  • Dolar 3,7267
  • Euro 3,9569
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAltında tarihi rekor kırıldı

Sertap Erener'den bir günde iki konser

»
Sertap Erener'den bir günde iki konser
Başarılı kariyeri ve güçlü yorumu ile Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sertab Erener, Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği “Sertab’ın Oda Müziği” projesi ile İzmirli sevenleriyle bir araya geliyor.


SERTAB ERENER’DEN BİR GÜNDE İKİ KONSER

İZMİR’DEN SERTAB’A YOĞUN İLGİ 

22 Nisan’da saat 21:00’da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan konserin biletleri ise şimdiden tükendi. İzmirliler’in yoğun ilgisiyle karşılaşan Sertab Erener ve ekibi çareyi aynı gün saat 17:00 için yeni bir konser düzenlemekte buldu.

Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un gerçekleştireceği “Sertab’ın Oda Müziği” projesinin düzenlemelerini Çağrı Sertel yaptı. Sanatçıya Piyanoda Çağrı Sertel, Kemanlarda Deniz İbrahimoğlu, Vugav Kurbanov; Viyolada Çağatay Şahin, Viyolonselde Yılmaz Bişer ve Kontrbasta Volkan Hürsever eşlik ediyor.

Kerki Production ve Solfej Organizasyonun gerçekleştireceği konserlerin biletleri Biletix'te

TARİH: 22 Nisan Cumartesi
SAAT: 17:00 - 21:00
YER: Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kerem Tunçeri: Çağla ile sorun yok!07 Nisan 2017 Cuma 13:55
  • Gupse Özay ile Barış Arduç'u üzen gelişme!07 Nisan 2017 Cuma 13:51
  • Asena Atalay hayatının şokunu yaşadı07 Nisan 2017 Cuma 13:36
  • Tarkan'a 'çocuk özlemi' sorulunca...07 Nisan 2017 Cuma 13:26
  • Joanna Krupa’dan takipçilerine tavsiye07 Nisan 2017 Cuma 13:15
  • Mert Fırat sevgilisiyle görüşememekten dert yandı07 Nisan 2017 Cuma 13:10
  • Bikinili pozu sosyal medyayı salladı07 Nisan 2017 Cuma 13:03
  • Bestemsu Özdemir ve Can Yaman aşk mı yaşıyor?07 Nisan 2017 Cuma 12:56
  • ‘Fi’ dizisinin ilk bölümünü üç günde...07 Nisan 2017 Cuma 12:47
  • Ayşe Hatun Önal kendisinden 10 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı07 Nisan 2017 Cuma 12:42
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim