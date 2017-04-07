Sertap Erener'den bir günde iki konser

SERTAB ERENER’DEN BİR GÜNDE İKİ KONSER
İZMİR’DEN SERTAB’A YOĞUN İLGİ
22 Nisan’da saat 21:00’da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan konserin biletleri ise şimdiden tükendi. İzmirliler’in yoğun ilgisiyle karşılaşan Sertab Erener ve ekibi çareyi aynı gün saat 17:00 için yeni bir konser düzenlemekte buldu.
Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un gerçekleştireceği “Sertab’ın Oda Müziği” projesinin düzenlemelerini Çağrı Sertel yaptı. Sanatçıya Piyanoda Çağrı Sertel, Kemanlarda Deniz İbrahimoğlu, Vugav Kurbanov; Viyolada Çağatay Şahin, Viyolonselde Yılmaz Bişer ve Kontrbasta Volkan Hürsever eşlik ediyor.
Kerki Production ve Solfej Organizasyonun gerçekleştireceği konserlerin biletleri Biletix'te
TARİH: 22 Nisan Cumartesi
SAAT: 17:00 - 21:00
YER: Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi