Sertap Erener'den bir günde iki konser

Başarılı kariyeri ve güçlü yorumu ile Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sertab Erener, Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği “Sertab’ın Oda Müziği” projesi ile İzmirli sevenleriyle bir araya geliyor.



SERTAB ERENER’DEN BİR GÜNDE İKİ KONSER İZMİR’DEN SERTAB’A YOĞUN İLGİ 22 Nisan’da saat 21:00’da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan konserin biletleri ise şimdiden tükendi. İzmirliler’in yoğun ilgisiyle karşılaşan Sertab Erener ve ekibi çareyi aynı gün saat 17:00 için yeni bir konser düzenlemekte buldu. Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un gerçekleştireceği “Sertab’ın Oda Müziği” projesinin düzenlemelerini Çağrı Sertel yaptı. Sanatçıya Piyanoda Çağrı Sertel, Kemanlarda Deniz İbrahimoğlu, Vugav Kurbanov; Viyolada Çağatay Şahin, Viyolonselde Yılmaz Bişer ve Kontrbasta Volkan Hürsever eşlik ediyor. Kerki Production ve Solfej Organizasyonun gerçekleştireceği konserlerin biletleri Biletix'te TARİH: 22 Nisan Cumartesi

SAAT: 17:00 - 21:00

YER: Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi