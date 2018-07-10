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Sertab'ın müzikali Harbiye'de tarihi bir geceye imza attı

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Sertab'ın müzikali Harbiye'de tarihi bir geceye imza attı
BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri Sertab Erener’le tarihi bir geceye imza attı.

Sertab Erener’in çok konuşulan müzikali özel gösterimiyle ilk defa Harbiye Açıkhava’da sahnelendi. Binlerce sanatsever müzik, dans ve tiyatronun muhteşem bir harmoniyle sunulduğu unutulmaz bir gece yaşadı.

Erener’in 90’lar ve 2000’ler adını verdiği 2 bölümden oluşan müzikalinde geçmişten günümüze ‘Zor Kadın’, ‘Yanarım’, ‘Aşk’, ‘Everyway That I Can’, ‘Yolun Başı’, ‘Rengarenk’, ‘Öyle De Güzel’ gibi en sevilen şarkıları, 7 kişilik profesyonel dansçı ekibinin şovuyla, Açıkhava’nın büyülü atmosferinde yankılandı.

SERTAB “BASTIRIN KIZLAR” DEDİ

Müzikalin ‘Denizbank Açıkhava Konserleri’ gösteriminde Sertab Erener, çok yakında çıkacak single’ı “Bastırın Kızlar”ın nakarat kısmını ilk defa sevenleriyle paylaştı. Tüm seyirciden de #bastırınkızlar hashtag’iyle video çekip göndermelerini istedi. Sertab Erener, konser boyunca Beyhan Murphy’nin koreografileri ile dans etti. Her şarkının dönemine ve ruhuna uygun kostüm ve objelerin eşlik ettiği konserde 37 şarkı söylendi. Sertab Erener 10 farklı kostüm değiştirdi.

SERTAB LEYLA’YI UNUTMADI!

Konserin yüreklere dokunan şarkısı ise “Kız Leyla” oldu. Keman solosuyla başlayan, Erener’in “Bir daha vurmasınlar kız çocuklarını” dediği şarkısı ayakta alkışlandı. Sertab Erener ve dansçı ekibi siyah duvak taktı. Bu dokunaklı şarkı esnasında barkovizyona yanısıtılan klip ise yakın ve geçmiş zamanda kaybolan çocuklara ithaf edildi. Klibin sonunda ise kayıplarıyla tüm Türkiye’yi yasa boğan Münevver Karabulut, Özgecan Arslan, Eylül ve Leyla, fotoğraflarıyla anıldı.

“AÇIK ADRES”TE SEYİRCİLERLE DANS ETTİ!

Sertab Erener ve dansçı ekibi “Açık Adres” şarkısında seyircinin arasına girerek tüm kalabalığı coşturdu. Dans ederek basamakları bir bir tırmanan Sertab Erener, tüm sevenleriyle hem dans ederek hem de selfie çekerek Harbiye’yi turladı. BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri’nin kapanışını 9 Temmuz Pazartesi günü Ajda Pekkan yapacak.

YOĞUN İSTEK ÜZERİNE EYLÜL’DE DE HARBİYE’DE!

Sertab’ın Müzikali yoğun istek üzerine 19 ve 26 Eylül’de de BKM organizasyonuyla gerçekleşecek olan Denizbank Açıkhava Konserleri’nde Harbiye’de olacak!
 

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