SERTAB ERENER, TEK BAĞIRSAKLA YAŞIYORMUŞ!

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, kimse tarafından bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı. Erener, tek bağırsakla yaşıyormuş.

Uçankuş.com'un haberine göre; Önceki gün Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Sertab Erener, yıllar önce mücadele ettiği ve ameliyatla kalın bağırsağının alındığı kolit hastalığı hakkında ilk kez konuştu.

54 yaşındaki Sertab Erener, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne gelen sevenlerine müzik ziyafeti verdi. Sahnenin bir bölümünde kendisinden bahseden Erener, uzun yıllar kolit hastalığı ile mücadele ettiğini ve ABD'de gerçekleştirilen ameliyatla kalın bağırsağının alındığını, ince bağırsağıyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi.