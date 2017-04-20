Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evleniyor mu?

Oyuncu Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

Akmerkez'de kız arkadaşı ile alışveriş yapan Özge Gürel'i görenler tanımakta güçlük çekti.

Mağazadan çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan güzel oyuncu, sevgilisi Serkan Çayoğlu ile birlikte tekrar bir araya gelebileceğinin müjdesini verdi. Evlilik sorularınıda yanıtlayan Gürel, "Bence kariyer ile evlilik kıyaslanmaz. Şu an evliliği konuşmuyoruz, artık oturmuş bir ilişkimiz var. Zamanı gelince her şey konuşulur" dedi.

Gürel, Murat Yıldırım'la başrolünü paylaştığı film hakkında, "Çekimler bitti. Kasım ayında vizyona girecek. Çok uyumlu bir çift olduk. Güzel bir iş ortaya çıktı, sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.