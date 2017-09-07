Şerif Mardin hayatını kaybetti

ÜNLÜ sosyolog ve siyaset bilimci Prof.Dr. Şerif Mardin 90 yaşında hayatını kaybetti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Şerif Mardin için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şerif Mardin'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Aramızdan ayrılışı yalnız bilim, akademik, entelektüel dünya için değil siyaset dünyası ve düşünce hayatımız için de çok büyük bir kayıptır" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:





"Prof. Dr. Şerif Mardin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aramızdan ayrılışı yalnız bilim, akademik, entelektüel dünya için değil siyaset dünyası ve düşünce hayatımız için de çok büyük bir kayıptır. Bilimde önemli olan büyük tartışmalara yol açan bakış açıları ve tezler geliştirmektir. Prof. Dr. Mardin siyasi ve toplumsal yaşamımıza ilişkin en temel ve günümüzde dahi en çok tartışılan tezleri öne sürmüş bir bilim insanıydı. Yazıları büyük ilgi uyandırıyordu çünkü tarih, sosyoloji ve siyaset bilim konularına ve yöntemleri üzerindeki eşsiz hakimiyeti en derin soruları sormasını ve alışılmışın dışında yeni, yaratıcı, çarpıcı yanıtlarla karşımıza çıkmamızı sağlıyordu. Aklımıza yatsın yatmasın doğru varsaydıklarımızı yeniden gözden geçirmemizi ve bildiklerimize başka açılardan bakmamızı sağlıyordu. Yazılarında ve konuşmalarında insanlarımızın anlam dünyalarının derinliklerini anlamanın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Mardin'i Türkiye'de ve dünyada büyük bir değer yapan iyi bildiği çok sayıda dil, ders verdiği önde gelen üniversiteler, ulusal ve uluslararası çalışmalarının sayısı değil bilim ve düşünce hayatımıza tartışma ve dinamizm katan farklı ve orijinal çalışmaları ve görüşleridir.



Türkiye kuşkusuz uluslararası sosyal bilim dünyasındaki en büyük değerini kaybetti. Başımız sağ olsun."



Bakan Kurtulmuş'tan Şerif Mardin için taziye mesajı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Şerif Mardin'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bakan Kurtulmuş'un mesajı şu şekilde:



"Şerif Mardin Hocamız, siyaset bilimine ve fikir hayatımıza önemli katkılarda bulunmuş, uluslararası alanda çok değerli çalışmalara imza atmış bir bilim insanımızdı. Eserleri ve akademi dünyamıza yaptığı hizmetlerle her daim saygıyla yâd edilecek olan Mardin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

DAVUTOĞLU'DAN ŞERİF MARDİN MESAJI: TALEBESİ OLMAKTAN ONUR DUYDUM...

Özgür ALTUNCU / DHA - İstanbul

Eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, kendisinin de doktora hocası olan Şerif Mardin'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Türkiye'nin çok kıymetli bir ilim adamını kaybettiğini belirten Davutoğlu, "Türkiye, meslek ahlakı ile mütemayiz bir münevveri, zarafeti ile maruf bir beyefendiyi kaybetti; ben de doktora hocamı, ilim hayatımda örnek aldığım bir büyüğümü kaybettim. Kendisinden eğitim almaktan, sürekli teşrik-i mesaide bulunmaktan onur duyan bir talebesi olarak muhterem Şerif Mardin Hocam'a Allah'tan rahmet, Türk ilim dünyasına, öğrencilerine, sevenlerine ve aziz milletime baş sağlığı diliyorum "dedi.



Şerif Mardin'in seçtiği konular ve yazdığı eserlerle hâkim ideolojinin tarih ve toplum tasavvurunu kökten sarstığını ifade eden Davutoğlu mesajını şu sözlerle sürdürdü: Tarihimizle sahici bir ilişki kurmamıza büyük katkılarda bulundu. Türk modernleşmesi, batıcılık, laiklik, din-devlet ve din-toplum ilişkileri gibi alanlarda getirdiği özgün perspektifle, tarihimizi ve bugünümüzü doğru anlamamıza yardımcı olacak pek çok kavram üretti. Türkiye'de sosyal bilim geleneğinin kurucu isimleri arasında mutlaka Şerif Mardin Hocamızın ismi en üst sıralarda yer alacaktır. Aileden gelen ilim geleneğini hakkıyla yaşatıp daha ilerilere taşıyan son derece değerli bir aydın olarak her zaman hatırlanacaktır.



Ömrünün son demlerinde bile, yataktan kalkamayacak kadar rahatsız olmasına rağmen bulduğu her fırsatta masasının başında ilmi faaliyetlerine devam etmeye çalıştığına, vereceği derslerden bahsedildiğinde gözlerinin parladığına, onu heyecanlandıran yegâne unsurun ilim olduğuna tüm talebeleri olarak şahidiz. Onun bu heyecanı ve ilim aşkı inanıyorum ki gelecek nesillere eserlerinden sonra bıraktığı en büyük mirası olacaktır. Kendisinden eğitim almaktan, sürekli teşrik-i mesaide bulunmaktan onur duyan bir talebesi olarak muhterem Şerif Mardin Hocam'a Allah'tan rahmet, Türk ilim dünyasına, öğrencilerine, sevenlerine ve aziz milletime baş sağlığı diliyorum.

ŞERİF MARDİN'İN VEFATI İLE İLGİLİ GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA...



Sosyolog ve siyaset bilimci Prof.Dr. Şerif Mardin İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.



Şerif Mardin'in vefatının ardından görev yaptığı İstanbul Şehir Üniversitesinden yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Türkiye'nin yetiştirdiği en saygın akademisyenler arasında yer alan İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, 6 Eylül'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir." denildi.





Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



90 yaşında yaşamını yitiren Prof. Dr. Şerif Mardin'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip İstanbul Yeniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.



Türkiye'de din ve modernleşme, sivil toplum, ideoloji, merkez-çevre ekseninde yaptığı öncü ve çığır açıcı bilimsel çalışmalarıyla bizlere eşsiz bir miras bırakan Prof. Dr. Şerif Mardin'i, her zaman sevgi ve saygıyla yad edeceğiz.



İstanbul Şehir Üniversitesi olarak, Şerif Mardin'e Allah'tan rahmet; ailesine, akademi dünyamıza, bütün sevenlerine, ŞEHİR camiasına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.