Şeriat isteyen tarikat şeyhi çocuk istismarından tutuklandı

Türkiye'de Hilafet ilan edilmesini ve şeriat devletine geçilmesini isteyen Tarikat lideri 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan videoda Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nusrullah'ın müritlerine devlete yerleşin talimatı olay oldu. Nurullah, “Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız” diyordu.

Odatv'den Sami Menteş Türkiye'nin konuştuğu tarikat liderinin çocuk istismarından tutuklanmasıyla ilgili gelişmeleri okurlarıyla paylaştı:

İşte o haber:

Müritlerini salona doldurup, kameraların karşısına geçiyor. Bazen, bir devrin geçtiğini söyleyip müritlerine yeni bir döneme hazırlanmaları gerektiğini belirtiyor. Bazen de “sabırlı olun” deyip kendi dönemlerinin geleceğini “müjdeliyor.”

Uşşaki Tarikatı’nın lideri Fatih Nusrullah’tan bahsediyorum. Geçen haftalarda yine manşetlerdeydi, müritlerine devletin kontrol mekanizmalarında olmaları çağrısında bulunuyordu:

“Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya, Tayyip Bey ‘Bekleyin' dedi. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de… Vakti gelir.

Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor.”

DERGAHA GELEN JANDARMALAR

Uşşaki Tarikatı’nın dergahlarından biri Sakarya’nın Akyazı ilçesinin Kuzuluk mahallesinde bulunuyor. Büyük bir binada Fatih Nurullah’ın yanı sıra tarikat mensupları da kalıyor.

Nurullah’ı ziyaret etmek isteyenlerin de sıklıkla uğradığı bir yer burası…

Fatih Nurullah’ın bu “dergahta” geçirdiği keyifli anlar Perşembe akşamı bozuldu. Jandarmalar Nurullah hakkındaki ihbar nedeniyle binaya geldi.

Odatv’ye konuşan görgü tanıkları, Jandarma’nın ardından birkaç kişinin daha geldiğini yaşanan tartışmanın ardından tarikat mensuplarının Jandarmaların yanından bir adama saldırdığını söylediler. Görgü tanıkları, Jandarmanın biber gazı dahi kullanmasına rağmen, müritlerin saldırısını güçlükle durdurabildiklerini söyledi.

Kavganın ardından Fatih Nurullah gözaltına alındı.

Sıradan bir olay değildi… Peşine düşünce, büyük bir skandalın perdesi açıldı…

12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR

Jandarmaların Nurullah’ı gözaltına alma sebebi, yakın zamana kadar annesiyle dergahta bulunan 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ihbarıydı. Jandarmanın yanında müritlerin saldırısına uğrayan ise, küçük kız çocuğunun babasıydı. Odatv’nin yargı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, babanın omzu kırıldı, belinde ve kolunda yaralar var.

İşte saldırıya uğrayan babanın fotoğrafları:

Nurullah’ın gözaltına alınmasının ardından soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Savcısı, tacize uğrayan küçük kızın ifadesine başvurdu.

Çocuk İzleme Merkezi, uzmanların eşliğinde alınan ifadede, küçük kız yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Odatv’nin ulaştığı ifadede, 12 yaşındaki Y. A. Temmuz ayında yaşanan cinsel istismarı anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Olayın olduğu gün Fatih isimli kişi annemin telefonuna saat 20:30 – 21:00 arasında çay istediği şeklinde mesaj atmıştı. Ben de ona çay götürmüştüm. Bana ‘herkes kapıyı çalarak girer, sen çalmadan da girebilirsin’ dedi. Sonra bir şeyler daha istedi ben de getirmek için aşağıya gittim. İstediklerini götürmek için tekrar yukarı çıktım. Evin salonundaydık. Üst katta ben ve Fatih’ten başka kimse yoktu. Beni bana bir şey demeden dudağımdan öptü ben ona bir tepki vermedim. Çünkü korkmuştum. Ben üst kata çıktığım zaman her fırsatta beni öperdi ve anneme babama söylememem konusunda bana telkinde bulunurdu.”

“KIYAFETLERİMİ DİZ KAPAKLARIMIN ALTINA KADAR ÇIKARTTI…”

12 yaşındaki küçük kızın yaşadıkları bunlarla sınırlı kalmadı. Fatih Nurullah’ın öpmeleri sıklıkla devam etti. Bir noktadan sonra Nurullah daha ileriye gitmeye başladı. Y.A. ifadesinde şöyle anlattı:

“…Tekrar yukarıya Fatih’e çay götürdüm. Bana ‘şimdi İstanbul’a gideceksin, yokluğuna nasıl dayanacağım’ dedi ve beni yine dudağımdan öptü. Kıyafetimin üzerinden göğüslerime dokundu ve elini çekti. Kıyafetlerimi diz kapaklarımın altına kadar çıkarttı. Eliyle ön kısmına dokundu bu sürtünme şeklinde olmuştu, 5 dakika kadar sürmüştü.

Benden de aynı şekilde yapmamı, özel bölgesini okşamamı istedi. Ben başımdan gitmesi için uyuyor taklidi yapıyordum. Bu iki kez oldu. İkincisinde kıyafetlerim üzerimde iken özel bölgeme elini dokunup çekti. Herhangi bir acı hissetmedim. Sonra beni koltuğa yatırdı. Sonra arka kısmımı da elledi ve öptü. Fatih’in üzerinde beyaz elbise gibi bir şey vardı. Oturdu ve elbisesini kaldırdı. Özel bölgesini gösterdi. Bana ‘özel organımla bir şeyler yapmak ister misin’ dedi.

Ben korktuğumdan gitmek istedim. Ancak ve bağırdı ve beni çağırdı. Bana ‘bu olaylar aramızda kalacak, insanlara ayıp olur’ dedi. Ben de daha önce onun isteği ile kilitlediğim kapıyı açıp annemin yanına gittim. Ağlamaya başladım. Annem ne olduğunu sordu ancak o sırada anneme anlatmadım. Başka bir şeyler uydurdum. Fatih her sabah sabah namazına giderken beni omzumdan öpüp, pantolonumu indirip, ön bölgemi okşardı…”

10 YAŞINDA BİR BAŞKA ÇOCUK

12 yaşındaki Y.A., “dergahta” 10 yaşında bir kız çocuğunun daha olduğunu belirterek “O bana Fatih’in onu kucağına oturttuğunu anlatmıştı. Bu da benim yaşadığım olay ile aynı gün oldu” dedi.

İfadede bulunan uzman ise Y.A.’nın ifadesinde cinsel istismara uğradığına ilişkin detayların olduğu bu beyanların da çevresel detaylarla desteklendiği belirterek, Y.A.’nın ifadesinin güvenilir olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Perşembe akşam gözaltına alınan Fatih Nurullah, Pazartesi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Nurullah’ın tutuklanmasına karar verdi.

Dava dosyasında Y.A.’nın ifadesinin haricinde Fatih Nurullah’ın Y.A.’nın babasıyla yaptığı ve yaşananları kısmen de olsa itiraf ettiği telefon görüşmesine ait ses kaydının olduğu da öğrenildi.

AİLE TEDİRGİN

Odatv’ye bilgi veren yargı kaynakları, Y.A.’nın ailesinin can güvenliklerinden endişeli ve çaresiz olduklarını söyledi. Kaynakların aktardığına göre tarikat müritleri aileyi, küçük kızın ifadesini değiştirmesi için ölümle tehdit ediyor.