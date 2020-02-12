Seri Metresten Şok Açıklama

Kendini 'seri metres' olarak tanımlayan ve son 10 yılda 100'den fazla evli erkekle beraber olduğunu söyleyen kadından şoke eden bir açıklama geldi.

Londra'da yaşayan "seri metres" Gweneth Lee, 14 Şubat günü daha şimdiden üç evli erkekle randevusu olduğunu açıkladı.

"Sevgililer Günü, her zaman benim için yılın en yoğun günü olmuştur" diyen 47 yaşındaki Lee, insanların boşanmaya maddi ve manevi olarak gücünün yetmediğini bu sebeple de aldatmaya yöneldiğini söylüyor.

Araştırmaya göre anneleri, babalarına karşı sadakatsiz olan kadınların üçte ikisi, eşlerini ya da sevgililerini aldatmaya yatkın oluyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 32'si, annelerinin sadakatsiz davranışlarının, onlara "yoldan çıkmak için izin verdiğini" söylüyor.