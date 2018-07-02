Sergio Ramos, Rusya'yı suçladı!

2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda ev sahibi Rusya'ya penaltılar sonucunda 5-4 mağlup olan İspanya'nın kaptanı Sergio Ramos maç sonunda Rusya'ya göndermede bulundu!

İspanya, 1-0 öne geçtiği maçta Artem Dzyuba'nın penaltı golüne engel olamadı ve maçın 90 dakikası 1-1'lik skorla tamamlandı. Uzatma devrelerinde de gol olmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. İspanya'da Iniesta, Gerard Pique, Sergio Ramos, penaltı atışlarını gole çevirse de Koke ve Iago Aspas penaltılarını kaçırınca 4 penaltı vuruşunda da golü bulunca toplamda 5-4'lük skorla çeyrek final biletini kapan taraf ev sahibi Rusya oldu. Maç sonunda yıkılan İspanya'da Sergio Ramos açıklamalar yaptı.

90 dakikayı yorumlarken Rusya'ya göndermede bulunan Ramos, "Başımız dik ayrılıyoruz buradan. Rusya maçı en başından beri penaltılara taşımaya çalıştı, bizi elemelerinin tek yolu buydu." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu vurgulayan tecrübeli savunmacı, "Umarım bu jenerasyon için son Dünya Kupası bu olmaz. Kaptan olarak, arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ruhlarını sahada bıraktılar." dedi.