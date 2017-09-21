Sergen Yalçın'ın hikayesini yazan İngiliz tarih öğrencisi şimdi de Alex'i yazacak

Sergen Yalçın'ın hikayesini yazan James Kelly şimdi de Alex de Souza'nın Fenerbahçe günlerini yazacak.

James Kelly, Sergen Yalçın makalesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız futbolucunun 'Dünyanın en iyi futbolcusu' olabilecekken Türkiye sınırları dışına çıkamaması konusunu işleyen Kelly yeni yazısının konusunun Alex de Souza olacağını bildirdi.

TWitter'daki @jkell403 hesabından duyuruyu yapan Kelly, Alex'le ilgili ilginç öykülere sahip olanlardan kendisine bunu bildirmelerini talep etti.

Manchester United ve Wrexham taraftarı olan James Kelly, Exeter Üniversitesi'nde tarihi eğitimi görüyor. Kelly aynı zaman futbol hakkındaki yazılarıyla da dikkat çekiyor.