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Serengil'e Altı Ay Ceza!

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Serengil'e Altı Ay Ceza!
Işın Karaca, sunduğu magazin programında kendisi hakkında yayınlar yapan Seren Serengil hakkında yayınların durdurulması için mahkemeden ihtiyadi tedbir kararı aldırmıştı.

 Serengil programda yayınlara devam etti. Karaca, Serengil’in 6 aya kadar disiplin hapsine çarptırılmasını talep etti.

Işın Karaca, sunduğu magazin programında kendisi hakkında yayınlar yapan Seren Serengil hakkında yayınların durdurulması için mahkemeden ihtiyadi tedbir kararı aldırdı. Karar icra memurları aracılığıyla Serengil’e tebliğ edilmek istendi. Dilekçede Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’na, haklarında verilen ihtiyadi tedbir kararının ve öneminin izah edildiği, söz konusu izahatların tutanak altına alınarak icra memuru vasıtası ile ihtiyadi tedbir kararının infazının sağlandığı belirtildi. 

 

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