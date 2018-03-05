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Serengil'den Çok Sert Yanıt!

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Serengil'den Çok Sert Yanıt!
Kendisinden önceki nesil popçuları eleştiren İrem Derici, “Bizden bir önceki nesildeki karılar yediler birbirlerini" dedi. Derici'ye cevap veren Seren Serengil ise “Bu terbiyesizce avam konuşma tarzını değiştirmelisin" tavsiyesinde bulundu.

İrem Derici hafta sonu Stockholm'da konser verdi. Konseri sırasında bir ara kendisinden önceki dönem şarkıcılar hakkında çok sert ifadeler kullandı. “Bizden bir önceki nesildeki karılar yediler birbirlerini, 20 senedir ona laf buna laf… Yedi o karılar birbirlerini" gibi sözler sarf eden İrem Derici'ye Seren Serengil çok sert yanıt verdi. Sunucusu olduğu magazin programı Duymayan Kalmasın'da konuşan Seren Serengil, "Karılar ne demek, ne avam konuşmalar bunlar" dedi. Serengil konuşmasının devamında daha da sertleşerek, “Bu terbiyesizce avam konuşma tarzını değiştirmelisin. Şu senin konuşma üslubunu hayatımda ilk defa izliyorum. Bunu söylerken bile çok utanıyorum. Samimiyet avamlık değildir. Sen daha yüksek yerlere gelebilecekken, ağzını açıp konuştuğun için orada kalacaksın.” cümlelerini kullandı.

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