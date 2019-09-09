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SEREN'E BAŞSAĞLIĞI DİLEMEYENLER!

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SEREN'E BAŞSAĞLIĞI DİLEMEYENLER!
Seren Serengil, Yaşar İpek'le evlendikten sonra, inan ki içimden geçen düşünceleri yazmak istemedim. Ama inşallah mutlu olur dedim. Bu kızın hakkıdır. Güzel bir anne olur, mutlu bir yuvası olur diye düşündüm. Bir taraftan da Bu Yaşar İpek, kızı kullanarak

http://www.haberkonseyi.com/serene-bas-sagligi-dilemeyenler-1313yy.htmSeren Serengil, Yaşar İpek'le evlendikten sonra, inan ki içimden geçen düşünceleri yazmak istemedim. Ama inşallah mutlu olur dedim. Bu kızın hakkıdır. Güzel bir anne olur, mutlu bir yuvası olur diye düşündüm. Bir taraftan da Bu Yaşar İpek, kızı kullanarak reklam mı yapıyor? Düşüncelerine kapıldım.​​​

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