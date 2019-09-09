Yaşar Çakmak / Güncel

Seren'e baş sağlığı dilemeyenler!

Seren Serengil, Yaşar İpek'le evlendikten sonra, inan ki içimden geçen düşünceleri yazmak istemedim. Ama inşallah mutlu olur dedim. Bu kızın hakkıdır. Güzel bir anne olur, mutlu bir yuvası olur diye düşündüm. Bir taraftan da Bu Yaşar İpek, kızı kullanarak reklam mı yapıyor? Düşüncelerine kapıldım.

ORTADA HER ŞEY!

Evet, dediğim çıktı. Seren Serngil'e aşk yaşayıp, evliliğe giden yolda Yaşar İpek'in bol bol haberleri çıkmaya başladı. Burun estetiği yaptırdı, saç ektirdi. Baştan sona kadar bütün kıyafetlerini değitirip, marka kıyafetler alarak, Yaşar İpek'i yeni baştan yarattı sanki. Dünyayı gezdiler. Mutlu bir evlilikti. İnan ki, ben bu adamın bu ilişkisini reklam olduğuna inanıyordum. Gel gelelim Seren'e bunu anlatamazsın. Seren, sevdi mi, tam sever. Aşk kadınıdır. Hiçbir arkadaşını kırmayan, arkadaş çevresinde çok sevilen biridir. Tek şansızlığı herkese inanmasıdır. İkinci kez anne olamadı. Ama sanat dünyasında, bir dönem assolistik yaptığı Maksim dönemlerinde evinin kapısında ayrılmayan, kadroya girmek için Seren'in kapısında pervane olan hiç kimse, Seren'i aramadı. Birçok sanatçının kötü gün dostu olduğunu bilirim. Ama nedense, Gülben Ergen için konuşan tek Seren değildi. Gülben'e cephe alan Seren'e sanat dünyasının bazı ünlü isimleri arkasını döndü. Bunların tek tek isimleri var. Sabah programları yapanlar, pop müziğin kraliçesi benim diyenler. Biz bunların nasıl geldiğini iyi biliriz. Ama gerçekten bu kızın üstüne çok gelmeye başladılar.

YAZMAK İSTEMİYORDUM ARTIK, YAZACAĞIM!

Bu benim köşe yazımdan sonra, alınanlar alınır, tepki verenler tepki versin bunu bilsinler ki, sanat dünyasının amiral koltuğunda oturmuşlar, nasıl oralara geldiklerini, kimlerin dostu olduklarını çok iyi bilirim. Herkes, haddini bilmeli. Yaşar İpek'in de, Seren Serengil'i tehdit etmesi hiç hoş değil. Gazeteci kimliğiyle, sabahları bir kanalda magazin yorumculuğu yapan kız kardeşi de mesleğini tarafsız kullaması gerekirken, taraflı yapması, kimden torpilli bilmem ama magazinci abilerine ve çevresindekilere tarafsız gazetecilik yapmasını öneririm. Mutluluğu arayan, anne olamak isteyen birine bu kadar eziyet edilmemeli. Herkes, haddini bilmeli bence.