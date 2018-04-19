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Seren'den İmalı Paylaşım

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Seren'den İmalı Paylaşım
Son olarak Gülben Ergen'in açtığı dava ile 3 gün zorlama hapis yatan Seren Serengil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Magazin basınında bu olay konuşulurken 10 gün sonra nişanlanacak olan Seren Serengil, Instagram hikayesinden manidar bir paylaşımda bulundu. Seren Serengil, "Aileyi koruyan mercilerin artık magazin dünyasını yakından tanıma zamanı geldi. Ahlaksız kadınların yanında mı, ahlaklı olanların yanında mı duracaklarını bilmeleri açısından bu şart! Yoksa güvenilirliklerini kaybetmek üzereler. Bir Google yeter. Bu rezil kişilerin hikayelerine ve yaptıklarına ulaşmak. Bir evlilik esnasında kaç hikayeleri var bir görün." açıklamasında bulundu.

 

İşte o paylaşım;

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