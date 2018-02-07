Serenden Ahmet Hakan'a Sert Cevap

Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil için açıklama yapan Ahmet Hakan'a Seren Serengil sert cevap verdi.

Seren Serengil'den Ahmet Hakan'a sert cevap!Seren Serengil'in tahliye haberini ekran başındakilere aktaran Ahmet Hakan, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma vurgu yapıp izleyiciden özür dilemişti. Seren Serengil, Ahmet Hakan'ın bu tavrını eleştirdi. Sunucusu olduğu 'Duymayan Kalmasın' isimli magazin programında konuşan Seren Serengil bakın ne açıklamalarda bulundu?Magazin - 07.02.2018 13:04Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Seren Serengil'in tahliye haberini ekrana getiren Ahmet Hakan ardından da izleyiciden özür dilemişti. ''10 şehit haberi verdim. Afrin harekatı zorlu biçimde sürüyor. Siyasi çekişmeler ise alıp başını gitmiş durumda. Böyle bir günde bir magazin ünlüsünün, bir başka magazin ünlüsünün gıybetini yaptı diye 3 gün hapse girmesinin ve bunun tadını çıkarmasının haberini ekrana getirdiğimiz için hepinizden özür diliyoruz. Kusura bakmayın'' diyen Ahmet Hakan'a Seren Serengil'in yanıtı sert oldu. "Burada beni harcayabileceğin hiçbir şey yok" diyen Seren Serengil, "Cezaevine gitmenin şovu nasıl olur? İnşallah girersin içeriye" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Gecce.com

https://www.gecce.com.tr/haber-seren-serengilden-ahmet-hakana-sert-cevap