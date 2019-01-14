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Serenay'ın rolün de gözü varmış

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Serenay'ın rolün de gözü varmış
Bergen'i canlandırmayı çok istediğini söyleyen Merve Özbey, Serenay Sarıkaya'ya ince bir göndermede bulundu. "Serenay canlandıracak galiba ama Bergen’i ben oynamayı çok isterdim” dedi.


Merve Özbey geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı sevenlerine albümünün çıkmak üzere olduğunun müjdesini verdi. Özbey, “Aranjerler bitti, benim okumalarım kaldı. Sesimle ilgili sorunlar yaşıyorum. Bu dönemde çok grip salgını var, sesimin en iyi olduğunu hissettiğim an stüdyoya girip okumak istiyorum. Yaklaşık 1,5 aydır geçmeyen bir hastalığım var” dedi.
 OYUNCULUĞA GÖZ KIRPTI!
 Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı ‘Alice Müzikali’ni merakla beklediğini söyleyen şarkıcı, muhabirlerin “Siz de teklif gelse müzikalde oynamak ister miydiniz?” sorusuna, “Hemen kabul ederdim. Türkiye’de böyle müzikallerin yapılması çok büyük gurur. Müzikal oyunculuğu çok başka bir şey her birine başarılar diliyorum. Eğitimini aldıktan sonra oynamayı çok isterdim” dedi.
 "BERGEN'İ CANLANDIRMAK İSTERİM"
 "Teklif gelse kimin hayatını canlandırmak isterseniz?" şeklinde gelen bir soruya ise Merve Özbey, Serenay canlandıracak galiba ama Bergen’i oynamayı çok isterdim” diyerek beyazperdeye göz kırptı.

 

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