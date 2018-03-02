Serenay'ın Ödül Mutluluğu

Sarıkaya, Galatasaray Üniversitesi ödül töreninde "Fi" dizisindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı.

Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı siyah kombinli şık fotoğrafının sırrı sonradan ortaya çıktı.F

Oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığını şıklığıyla dikkat çeken fotoğraf karesiyle merak uyandırmıştı. Oyuncunun fotoğrafının sırrı sonradan ortaya çıktı. Sarıkaya, Galatasaray Üniversitesi ödül töreninde "Fi" dizisindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı. Oyuncu, şıklığıyla göz doldurdu. Aynı ödül töreninde Ozan Güven, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü alırken rol aldıkları dizi "Fi" de "En İyi dizi Ödülü"ne layık görüldü.