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Serenay'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı!

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Serenay'ın bornozlu pozu sosyal medyayı salladı!
Oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından bornozlu pozunu paylaştı. Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Serenay Sarıkaya, bir jean markasının yüzü oldu. Sarıkaya, markanın lansman gecesine hazırlık yaparken bornozlu bir fotoğrafını paylaştı.

Güzel oyuncu, bornozlu sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sarıkaya, sosyal medya hesabından "Geceye hazırlık başlasın" notuyla paylaştığı bu fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. 

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Sarıkaya, takipçilerinden tam not aldı.  Sarıkaya'nın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Serenay çok güzelsin. Artık seni televizyon ekranlarında görmek istiyoruz. Çok özledik." yorumunu yaptı.  

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