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Serenay'dan İtiraf

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Serenay'dan İtiraf
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı konuşuluyor hatta Yılmaz ile Defne Samyeli aşkının bitme nedeni olarak ünlü oyuncu gösteriliyordu.

 

 
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın Atina kaçamağı! Defne Samyeli'ne bu fotoğraf sorulunca...

Aşk iddialarını kesin bir dille yalanlayan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi.

İkilinin Atina kaçamağı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz dün ayrı uçaklarla Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda 2. Sayfa kameraları tarafından görüntülenen Serenay Sarıkaya aşk haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu.

Serenay Sarıkaya, "Söyleyecek bir şey yok, her şey gördüğünüz gibi" dedi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Cem Yılmaz, Ağustos ayında Instagram sayfasında Defne Samyeli ile videosunu paylaşmıştı. Çiftin videosunu beğenenler arasında Serenay Sarıkaya'nın da olması dikkatlerden kaçmadı.

 

Serenay Sarıkayadan Cem Yılmaz itirafı...Sürpriz aşkta şaşırtan ayrıntı
 
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