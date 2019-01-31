Serenay'da kim?

Oyuncu Burcu Biricik, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Asmalımescit Corridor’daydı.

Oyuncunun etrafını saran sokak çalgıcıları, “Abla seni çekemeyen anten taksın. Güzellik kraliçesisin. Serenay Abla (Sarıkaya) senin yanında kim? En güzeli sensin” diyerek, iltifat yağdırdı.