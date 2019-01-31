Oyuncunun etrafını saran sokak çalgıcıları, “Abla seni çekemeyen anten taksın. Güzellik kraliçesisin. Serenay Abla (Sarıkaya) senin yanında kim? En güzeli sensin” diyerek, iltifat yağdırdı.
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Serenay'da kim?
Oyuncu Burcu Biricik, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Asmalımescit Corridor’daydı.
Etiketler: Burcu biricik, serenay sarıkaya, sokak çalgıcıları
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