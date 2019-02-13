Son günlerde Alice Müzikali ile adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam Bir Aşk İki Hayat filminin galasına katıldı. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Engin Akyürek’in yer aldığı filmin galasına giderken kırmızı uzun kombinezon benzeri bir elbise giydi.Kıyafetini siyah ince çoraplar ve bilekten bağlamalı tek bant topuklu ayakkabılar, Amerikan polis şapkalarına benzeyen bir şapka ve peluş bir mont ile kombinleyen Sarıkaya sosyal medyanın diline düştü. Çorabın içinden görünen mavi ojeler ise günün konusuydu.
Son derece rüküş bir görünüm sergileyen Serenay Sarıkaya’nın stili haliyle herkeste şaşkınlık yarattı. Türkiye’nin en iyi giyinen kadınlarından birinin bu şekilde giyinmesi hayal kırıklığı yaratırken, sosyal medyada da ‘Gezegenlerin yer değiştirmesi Serenay’ı mahvetti’, ‘Bu gezegenler, kanlı ay derken Serenay da fena etkilenmiş’ gibi yorumlara neden oldu. Kıyafeti yakıştıramadığını söyleyenler, beğenmek için fotoğrafa yüzlerce kez bakmasına rağmen elle tutulur bir yanının olmadığını yazanlar da bir hayli fazlaydı. (Kaynak: medyafaresi)
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Serenay stiliyle eleştiri oklarına hedef oldu
Son günlerde Alice Müzikali ile adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam Bir Aşk İki Hayat filminin galasına katıldı. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Engin Akyürek’in yer aldığı filmin galasına giderken kırmızı uzun kombinezon benzeri bir elbise giydi.Kıyafetini siyah ince çoraplar ve bilekten bağlamalı tek bant topuklu ayakkabılar, Amerikan polis şapkalarına benzeyen bir şapka ve peluş bir mont ile kombinleyen Sarıkaya sosyal medyanın diline düştü. Çorabın içinden görünen mavi ojeler ise günün konusuydu.
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