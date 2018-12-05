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Serenay Sarıkaya'ya şarkı yasağı

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Serenay Sarıkaya'ya şarkı yasağı
Serenay Sarıkaya’nın menajeri, “Sen sesinle değil, oyunculuğunla ön plana çıkmalısın” diyerek elinden mikrofonu aldı..

Kerem Bürsin ile aşk yaşayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’ya menajerinden şarkı yasağı geldi. Rol aldığı dizilerde seslendirdiği şarkılarla, oyunculuğu kadar sesiyle de ön plana çıkan Sarıkaya’ya parça söylemesi için çok sayıda teklif geliyor. Hal böyle olunca ünlü yıldızın menajeri Ayşe Barım ve danışmanlık şirketinden Sarıkaya’ya kısıtlama geldi.

Kariyer planlamasını oyunculuk üzerine yapan ünlü isim, kendisine şarkı söylemekle ilgili gelen teklifleri elinin tersiyle itiyor. Sesinin oyunculuğunun önüne geçmesiyle menajerinden uyarı alan Sarıkaya, bundan sonra katıldığı programlarda ya da söyleşilerde mikrofonu eline almayacak.

Mikrofonunu bırakıyor!

‘Medcezir’ ve ‘İkimizin Yerine’, projelerinin yanı sıra en son bir YouTube programında seslendirdiği ‘Söyleyin’ şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, menajerinin talimatıyla oyunculuk kariyerine yoğunlaşacak. 

 

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