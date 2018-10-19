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Serenay Sarıkaya’nın göbeğini içine çekmesi olay oldu!

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Serenay Sarıkaya’nın göbeğini içine çekmesi olay oldu!
Serenay Sarıkaya marka yüzü olduğu bir jeans markası için Serenay adlı koleksiyon hazırladı. Tasarımlarının tanıtımı için de Levent'te önceki akşam davet verildi. Basının karşısına çıkan Sarıkaya'nın poz verirken göbeğini içine çekmesi ise sosyal medyada

Serenay Sarıkaya marka yüzü olduğu Mavi Jeans için 'Serenay' adını verdiği bir koleksiyon hazırladı. Tasarımlarının tanıtımı için de Levent'teki Ferko Binası'nda önceki akşam davet verildi. Serenay Sarıkaya'ya sevgilisi Kerem Bürsin eşlik etti. Geceye sosyete ve sanat dünyasından yıldız yağdı.

Serenay Sarıkaya, lansman sonrası basının karşısına çıktı. Poz verirken karnını içine çekmesi ve çekim bittikten sonra bırakması ise sosyal medyaya olay oldu.

Kimi ''Göbeği yokken Serenay bile göbeğini içine çekiyorsa biz ne yapalım?'' derken, bazıları ise ''Olmayan göbeği içine çekti, göbek içine kaçtı'' dedi.

 

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